Nuevo terremoto de magnitud 5,8 sacude Japón tras el sismo que dejó 18 muertos

Camiones siendo sacados del edificio Aeon Mall Kumamoto, gravemente dañado, en Kashima, Prefectura de Kumamoto, Foto: EFE - JIJI PRESS

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Un nuevo terremoto de magnitud 5,8 volvió a sacudir este miércoles la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, un día después de que un sismo de magnitud 7,1 causase la muerte de 18 personas y varios atrapados bajo escombros que los equipos de rescate continúan buscando.

El sismo tuvo lugar a las 22:19 hora local (1:19 GMT) con epicentro en las islas Amakusa, cercanas a la localidad de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA). El temblor se dejó notar con fuerza en la capital de la prefectura, comprobó EFE, y alcanzó el nivel 5 de 7 según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo.

Al menos 18 personas han muerto y centenares resultaron heridas tras el sismo de magnitud 7,1 que golpeó el sudoeste del archipiélago este martes, según las últimas cifras del Gobierno central y las autoridades locales.

El sismo ha provocado además cientos de réplicas en la región, con 48 temblores de una magnitud de 3 o superior según la escala japonesa, y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.

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