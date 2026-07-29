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Nuevo terremoto de magnitud 5,8 sacude Japón tras el sismo que dejó 18 muertos

La réplica se produjo en medio de las labores de rescate y refuerza la advertencia de las autoridades sobre la posibilidad de un terremoto aún más fuerte en los próximos días.

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Redacción Mundo y Agencia EFE
29 de julio de 2026 - 02:04 p. m.
Camiones siendo sacados del edificio Aeon Mall Kumamoto, gravemente dañado, en Kashima, Prefectura de Kumamoto,
Camiones siendo sacados del edificio Aeon Mall Kumamoto, gravemente dañado, en Kashima, Prefectura de Kumamoto,
Foto: EFE - JIJI PRESS
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Un nuevo terremoto de magnitud 5,8 volvió a sacudir este miércoles la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, un día después de que un sismo de magnitud 7,1 causase la muerte de 18 personas y varios atrapados bajo escombros que los equipos de rescate continúan buscando.

El sismo tuvo lugar a las 22:19 hora local (1:19 GMT) con epicentro en las islas Amakusa, cercanas a la localidad de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA). El temblor se dejó notar con fuerza en la capital de la prefectura, comprobó EFE, y alcanzó el nivel 5 de 7 según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo.

Al menos 18 personas han muerto y centenares resultaron heridas tras el sismo de magnitud 7,1 que golpeó el sudoeste del archipiélago este martes, según las últimas cifras del Gobierno central y las autoridades locales.

El sismo ha provocado además cientos de réplicas en la región, con 48 temblores de una magnitud de 3 o superior según la escala japonesa, y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.

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