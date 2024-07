Nuevos bombardeos de Israel en sur de Gaza matan a ocho personas, según reportes

Los palestinos desplazados internos salen con sus pertenencias tras una orden de evacuación emitida por el ejército israelí, en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 02 de julio de 2024. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Bombardeos israelíes en Jan Yunis y Rafah mataron a ocho personas en las últimas horas, mientras que más de una treintena resultaron heridas, según la Media Luna Roja y una fuente médica.

Israel bombardeó este martes la Franja de Gaza después de emitir órdenes de evacuación que han obligado a cientos de miles de habitantes a huir de varios sectores del sur del territorio palestino, devastado por casi nueve meses de guerra entre el ejército israelí y el movimiento islamista Hamás.

Testigos y un periodista de AFP reportaron una multitud de bombardeos israelíes el martes por la mañana en Jan Yunis y sus alrededores, en el sur del territorio. Según la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para Gaza, Sigrid Kaag, hay ahora 1,9 millones de personas desplazadas en la Franja de Gaza.

El ejército israelí indicó que continuaba sus operaciones en un barrio de Ciudad de Gaza, en el norte, en Rafah, y en el centro del territorio, después de haber ordenado el lunes una nueva evacuación de sectores del sur, donde cientos de miles de palestinos ya huyeron de los combates hace varias semanas.

Esta medida en el sur de la Franja afecta a 250.000 personas, afirmó este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

“Está por ver”

Familias de desplazados huyeron en medio de las ruinas de Jan Yunis, a pie o hacinados a bordo de vehículos, constató AFP.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció el domingo que el ejército libraba un “combate difícil” en la Franja de Gaza, cerca de nueve meses después del inicio de la guerra desencadenada por un ataque sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre.

Ese día, milicianos islamistas mataron a 1.195 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 en el sur de Israel, según un recuento de AFP basado en datos oficiales israelíes. El ejército israelí estima que 116 personas permanecen cautivas en Gaza, 42 de las cuales habrían muerto.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ya ha matado a al menos 37.925 personas en Gaza, también civiles en su mayoría, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que está en el poder en este territorio desde 2007.

“Nos acercamos al final de la fase de eliminación del ejército terrorista de Hamás”, declaró Netanyahu el lunes, tras haber asegurado hace más de una semana que la fase “intensa” de la guerra tocaba a su fin.

“Hemos oído hablar a Israel de una reducción significativa de sus operaciones en la Franja de Gaza. Eso está por ver”, reaccionó el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

En tanto, las negociaciones para alcanzar un acuerdo de tregua siguen estancadas.

Sin lugar donde quedarse

Las tropas israelíes lanzaron el 7 de mayo una operación terrestre en Rafah, en la frontera con Egipto, con el objetivo de combatir lo que catalogaron como el último gran bastión de Hamás, una ofensiva que desató un éxodo de un millón de palestinos, según la ONU.

Sin embargo, los combates volvieron a intensificarse en las últimas semanas en varias regiones que el ejército decía que controlaba, especialmente en el norte, mientras la ofensiva continúa en Rafah.

Las nuevas órdenes de evacuación de varios sectores del sur de la Franja llegan varias horas después de una andanada de proyectiles lanzados hacia Israel y reivindicada por Yihad Islámica, otro grupo armado palestino aliado de Hamás.

En la localidad de Bani Suhaila, Ahmed Al-Najjar, de 26 años, y su familia habían huido el lunes pero finalmente decidieron volver a su casa pese a la orden de evacuación. “No sabíamos a dónde ir y no tenemos suficiente dinero para comprar una tienda nueva”, dijo Najjar. “Esta mañana decidimos volver a casa, no hay otro lugar (...) No tenemos nada que perder.”

En el norte, el ejército continuó el martes sus operaciones iniciadas el 27 de junio en Shujaiya, un barrio del este de Ciudad de Gaza donde dice haber eliminado a “numerosos terroristas”.

Un corresponsal de AFP dio cuenta el martes de nuevos bombardeos en este sector, así como en el de Zeitun, igualmente en Ciudad de Gaza.

Entre 60.000 y 80.000 personas han huido en los últimos días del este y el noreste de la ciudad, según la ONU.

La guerra ha provocado desplazamientos masivos de la población y una catástrofe humanitaria en el territorio palestinos, donde escasean agua y alimentos. Miles de niños sufren desnutrición, según la Organización Mundial de la Salud.

Decenas de prisioneros palestinos, incluido el director del hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, Mohamed Abu Salmiya, fueron liberados el lunes por Israel y trasladados a hospitales de la Franja de Gaza, según una fuente médica.

