Ocupación sin fin: los rehenes dividen a Israel entre duelo y venganza en Gaza

Una mujer mira fotografías de los rehenes retenidos por militantes de Hamás en Gaza, afuera de la base militar israelí de The Kirya en Tel Aviv, Israel. Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

Para esta misma mañana en Colombia, hace dos años, despertábamos con las noticias de que Israel estaba sufriendo la derrota militar más dura en casi 80 años de existencia como país con los ataques de Hamás del 7 de octubre, que sucedieron en altas horas de la madrugada y dejaron un saldo de más de 1.200 ciudadanos israelíes muertos en esa sola coyuntura, mientras que 251 de ellos fueron raptados y llevados a la Franja de Gaza.

La bandera de la contraofensiva israelí ha sido traer de vuelta a los rehenes. Claro, la respuesta ha sido despiadada...