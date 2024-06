Ola de calor mortal: 600 muertos en peregrinación a La Meca, ¿qué pasó?

Gran peregrinación musulmana de La Meca concluyó en medio de temperaturas mortales. Foto: AFP - -

Al menos 600 personas murieron durante la peregrinación del hach en La Meca, debido a un calor abrasador que alcanzó los 51,8 °C el lunes, según informó un diplomático árabe.

“Todas las muertes (recién confirmadas) se debieron al calor”, dijo el diplomático, después de que funcionarios árabes informaran anteriormente de una cifra de al menos 323 muertos egipcios.

La mayoría de las víctimas son egipcias, según los reportes preliminares. Por su parte, un diplomático de un país asiático en Arabia Saudita indicó a AFP que 68 ciudadanos indios se encontraban entre los cientos de fieles fallecidos durante el hach.

“Hemos confirmado alrededor de 68 muertes. Algunas se deben a causas naturales, puesto que varios peregrinos era ya muy mayores. Otras suponemos se deben a las condiciones meteorológicas”, detalló bajo la apariencia de anonimato.

Los reportes no precisan si las muertes se produjeron después de la inauguración oficial del hach, el viernes, o si se registraron fallecimientos previos entre los peregrinos que habían llegado con anterioridad al lugar.

Los familiares de desaparecidos durante la peregrinación del hach en La Meca continúan recorriendo los hospitales sauditas en búsqueda de sus seres queridos.

El marido de Mabruka bint Salem Shushana, una tunecina septuagenaria, perdió su rastro desde el momento culminante de la peregrinación al Monte Arafat el sábado.

La mujer, que no estaba registrada oficialmente entre los peregrinos, no podía por ello tener acceso a las instalaciones climatizadas. “Ella tenía mucho calor y no tenía dónde dormir. La busqué en todos los hospitales y hasta ahora no sé nada de ella”, cuenta el marido, Mohamed.

Mohamed no es el único que necesita desesperadamente información sobre un familiar. Facebook y otras redes sociales están inundadas de fotos de personas desaparecidas y solicitudes de información.

Ghada Mahmud Dawud es una egipcia desaparecida desde el sábado. “Recibí una llamada de su hija pidiéndome que publicara en Facebook un mensaje que podría ayudar a encontrarla”, indicó un amigo de la familia residente en Arabia Saudita que pidió anonimato.

“No la hemos encontrado en la lista de fallecidos, lo que nos da esperanza de que siga viva”, agregó.

Las muertes en esta peregrinación son comunes. En el hach del año pasado murieron al menos 240 peregrinos, en su mayoría indonesios, también por una ola de calor. Un estudio saudita publicado en mayo señala que las temperaturas en los lugares donde se llevan a cabo los rituales aumentan en 0,4 °C centígrados cada diez años.

Cada año decenas de miles de peregrinos tratan de realizarlo por caminos irregulares, ya que no pueden permitirse los permisos oficiales, a menudo costosos.

Los visados para La Meca son otorgados por Arabia Saudita según un sistema de cuotas por país. Muchos creyentes, carentes de medios para obtenerlas, consiguen llegar al lugar, pero no logran acceder a las instalaciones climatizadas para atenuar el efecto del calor.

El hach es uno de los cinco pilares del islam y los musulmanes que pueden deben realizarlo al menos una vez en su vida. Es una fuente de prestigio y legitimidad para Arabia Saudita, cuyo rey lleva el título de “Guardián de las dos santas mezquitas” de La Meca y Medina.

Este año, la peregrinación reunió a 1,8 millones de fieles, 1,6 millones de ellos procedentes de otros países, según las autoridades sauditas.

