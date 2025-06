ONU denuncia “ayuda militarizada” en Gaza; Israel dice que la ONU “apoya a Hamás”

Fotografía cedida por la ONU donde aparece su secretario general, António Guterres, hablando en la Asamblea General este jueves, en Nueva York (Estados Unidos). Guterres lamentó que, al cumplirse este día el 80 aniversario de la firma de la carta de Naciones Unidas, este documento fundacional sufre "ataques contra sus objetivos y principios como nunca antes". Foto: EFE - Loey Felipe/ ONU

ONU denuncia un sistema de ayuda “militarizado” en Gaza; en respuesta, Israel los acusa de “alinearse con Hamás”

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, denunció este viernes un sistema “militarizado” de distribución de ayuda humanitaria que “mata a la gente” en la Franja de Gaza, e Israel replicó acusándolo de ponerse de parte de Hamás.

El territorio palestino está devastado por más de 20 meses de guerra entre el ejército israelí y Hamás, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista al afirmar que probablemente se logrará “un cese al fuego” la “semana próxima”.

Este viernes, al menos 80 personas murieron en distintos puntos de la Franja, por bombardeos o tiros israelíes, anunció la Defensa Civil del territorio. A diez de ellas las mataron mientras esperaban a que les dieran ayuda humanitaria, según la fuente.

El jueves ya había sido una jornada especialmente mortífera, con 65 palestinos muertos por disparos israelíes, según los servicios de rescate. Siete de ellos habían acudido a recoger ayuda a un centro de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una organización de financiación opaca apoyada por Israel y Estados Unidos.

“La gente muere simplemente por intentar alimentarse a sí misma y a sus familias. Recoger alimentos nunca debería ser una sentencia de muerte”, dijo a la prensa en Nueva York el secretario general de la ONU.

La GHF “suministró directamente más de 46 millones de comidas a los civiles palestinos, no a Hamás” desde fines de mayo, replicó el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores en la red X.

“Sin embargo, la ONU hace cuanto puede para oponerse a ese esfuerzo. Al hacerlo, la ONU se alinea con Hamás”, sostuvo.

Críticas a la Fundación Humanitaria para Gaza

Un poco antes, la oenegé Médicos Sin Fronteras acusó a la GHF de ser un dispositivo de “simulacro de distribución alimentaria que produce masacres en serie”.

En el marco de su ofensiva contra Hamás, Israel impuso un bloqueo humanitario en la Franja de Gaza a principios de marzo, que provocó una grave escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

El bloqueo se levantó parcialmente a finales de mayo, cuando la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una organización que recibe financiación de Estados Unidos, empezó a distribuir ayuda en el territorio palestino.

Sin embargo, sus operaciones han dado lugar a escenas de caos, con numerosas pérdidas humanas.

Netanyahu defendió la actuación del ejército y rechazó “categóricamente” un artículo del diario israelí de izquierda Haaretz, según el cual soldados israelíes habrían recibido órdenes de disparar contra civiles desarmados que esperaban recibir ayuda humanitaria en Gaza.

“Son mentiras malintencionadas diseñadas para manchar a las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército más moral del mundo”, denunció este viernes Netanyahu en un comunicado.

De las 80 personas muertas el viernes, diez “esperaban ayuda humanitaria” en tres lugares distintos del territorio palestino, explicó un portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal.

Consultado por la AFP, el ejército israelí dijo que estaba verificando las declaraciones del portavoz pero negó categóricamente que sus soldados dispararan contra personas que esperaban ayuda en el centro de la Franja de Gaza, donde, según Basal, hubo un muerto.

Otras seis personas perdieron la vida en el sur, cuando intentaban llegar a un centro de distribución de comida de la GHF, y tres más, mientras esperaban ayuda humanitaria al suroeste de la Ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, según la Defensa Civil.

Aumentan diariamente las muertes en para recibir ayuda humanitaria

Según el Ministerio de Salud de Gaza, un territorio gobernado por Hamás, casi 550 personas han muerto y más de 4.000 han resultado heridas en las enormes colas que se forman cerca de los centros de distribución desde que la GHF comenzó a funcionar, a finales de mayo.

La GHF afirma que sus operaciones se desarrollan sin contratiempos y niega que se hayan producido tiroteos mortales en las inmediaciones de sus puntos de ayuda.

Paralelamente, el ejército israelí continúa con sus operaciones militares y bombardeos en Gaza, en el marco de una ofensiva contra Hamás en represalia por su ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel.

En ese ataque 1.219 personas murieron en Israel, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

Los milicianos islamistas además secuestraron a 251 personas, 49 de las cuales siguen retenidas en Gaza, incluidos 27 rehenes que, según el ejército israelí, murieron en cautiverio.

En respuesta, Israel lanzó una implacable ofensiva en Gaza, donde ya murieron 56.331 personas, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio. La ONU considera esos datos fiables.

