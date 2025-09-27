ONU restablece sanciones a Irán por programa nuclear, ¿cuáles son y qué implican?

Una mujer camina junto a las banderas nacionales de Irán en Teherán, Irán, el 27 de septiembre de 2025. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Las sanciones de la ONU contra Irán serán restablecidas este sábado tras el fracaso de las negociaciones entre varios países europeos, que exigen garantías sobre el programa nuclear, y Teherán, que califica de ilegal la decisión.

Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo de países denominado E3, activaron a finales de agosto el mecanismo denominado “snapback”, que permite restablecer en un plazo de 30 días las medidas sancionatorias que habían sido levantadas en 2015 tras un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

Tras el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU y el fracaso el viernes de Rusia y China para aplazar la fecha límite, se restablecerán en la noche del sábado al domingo varios castigos severos, que van desde un embargo de armas hasta medidas económicas, salvo que se produzca un giro inesperado de última hora.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró este sábado a los periodistas en Nueva York que Estados Unidos pidió a su país que renunciara a todo su uranio enriquecido, a cambio de una moratoria de tres meses en las sanciones.

“Eso es totalmente inaceptable”, afirmó antes de regresar a Teherán. Pezeshkian ya había dicho que Francia hizo una propuesta similar, con una moratoria de un mes.

“¿Por qué íbamos a meternos en una trampa así y encontrarnos con la soga al cuello cada mes?”, planteó el dirigente, que acusó a Estados Unidos de presionar a los europeos para que no cedieran.

Irán llamó el sábado a consultas a sus embajadores en Francia, Alemania y Reino Unido en señal de protesta, según la televisión estatal.

Todas las resoluciones de la ONU relativas a sanciones contra Teherán para impedir la proliferación nuclear en Irán, levantadas en virtud del acuerdo de 2015, se reimpondrán el sábado por la noche, salvo un improbable avance diplomático de última hora.

El Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), firmado en 2015 por Irán y por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia- así como por Alemania y la Unión Europea, permitió a la ONU levantar las sanciones internacionales contra Teherán a cambio de restricciones a su programa nuclear.

¿A qué o quiénes se dirigen las sanciones?

Las sanciones están dirigidas a las empresas, entidades e individuos que contribuyan directa o indirectamente al programa nuclear iraní o al desarrollo de misiles balísticos, ya sea porque suministran los equipos necesarios, el conocimiento técnico o la financiación.

¿Qué sectores se verán afectados?

Las sanciones que se reimpondrán incluyen en particular un embargo de armas convencionales, que prohíbe toda venta o transferencia de armas a Irán.

Por lo tanto, quedarán prohibidas las importaciones, exportaciones o transferencias de piezas, bienes y tecnología relacionados con los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán.

Además, se podrá prohibir la entrada y el tránsito internacional en los Estados miembros de la ONU a las personas designadas por participar en actividades prohibidas.

Los Estados miembros de la ONU también deberán restringir las actividades bancarias y financieras que puedan ayudar a Irán en sus programas nucleares o de misiles balísticos.

A su vez, las personas o entidades que violen las disposiciones podrán ser objeto de congelación de sus bienes o activos a nivel internacional.

¿Hay otras medidas?

Sí, Unión Europea adoptó medidas propias, que aplican y amplían las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El objetivo de estas medidas es tener un impacto directo en la economía iraní con el fin no solo de obstaculizar la actividad nuclear, sino también de infligir un costo económico al poder iraní y obligarlo a modificar su comportamiento en materia de proliferación nuclear.

Las potencias occidentales temen que Irán adquiera armas nucleares, algo que Teherán niega enérgicamente, al tiempo que defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear con fines civiles.

Por otra parte, Estados Unidos ya impone sus propias sanciones, incluidas algunas que prohíben a otros países comprar petróleo iraní, después de que el presidente Donald Trump se retirara del acuerdo de 2015 durante su primer mandato (2017-2021).

¿Cómo entra en vigor el “snapback”?

El proceso de “snapback” reactiva las resoluciones de la ONU, pero su implementación práctica requiere que los Estados miembros de la ONU actualicen sus leyes para cumplirlas.

La UE y el Reino Unido deberán aprobar la legislación necesaria para que las sanciones se apliquen, pero aun no han dado detalles sobre ese proceso.

¿Se cumplirán las sanciones?

Las resoluciones y sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU son vinculantes, pero se violan con regularidad.

El gran interrogante es si países como China y Rusia, que consideran ilegal la activación del “snapback”, respetan las medidas contra Irán.

Algunos países, incluido China, continuaron comerciando con Irán a pesar de las sanciones estadounidenses, que se restablecieron cuando Estados Unidos se retiró del PAIC en 2018 .

Las potencias europeas anticipan que Rusia no cumplirá con las sanciones, pero no tienen claro cómo podría reaccionar China, que importa grandes cantidades de petróleo de Irán.

“Eludir las sanciones tiene un costo político, pero también económico, porque las transacciones financieras se encarecen”, observó Clément Therme, investigador asociado del Instituto Internacional de Estudios Iraníes de la Universidad de la Sorbona.

Habrá una mayor presión, por ejemplo, sobre las compañías navieras.

“En el caso de las sanciones de la ONU, probablemente no habrá un bloqueo total, pero los costos aumentarán”, resumió Therme.

