Oriente Medio: ahora es una guerra por el agua y el medio ambiente

Las consecuencias de esta catástrofe ambiental y humanitaria no se limitarán a las fronteras de Irán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Israel atacó el sábado en la noche los depósitos petroleros en los alrededores de Teherán, Irán, lo que produjo la liberación de cantidades masivas de hidrocarburos tóxicos, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Estos químicos, mezclados con el agua de lluvia, provocaron precipitaciones ácidas que pueden causar quemaduras en la piel y daños pulmonares, según informaron Frederik Pleitgen, corresponsal de CNN en la zona, y la Media Luna Roja. Pero lo peor no estuvo ahí.

A las densas columnas de humo negro que salieron de las refinerías...