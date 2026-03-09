Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Oriente Medio: ahora es una guerra por el agua y el medio ambiente

Los recientes ataques a plantas claves en el golfo amenazan la supervivencia de millones de civiles y recuerdan que para los países de la región el agua es más vital que el petróleo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
09 de marzo de 2026 - 12:35 p. m.
Las consecuencias de esta catástrofe ambiental y humanitaria no se limitarán a las fronteras de Irán.
Las consecuencias de esta catástrofe ambiental y humanitaria no se limitarán a las fronteras de Irán.
Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Israel atacó el sábado en la noche los depósitos petroleros en los alrededores de Teherán, Irán, lo que produjo la liberación de cantidades masivas de hidrocarburos tóxicos, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Estos químicos, mezclados con el agua de lluvia, provocaron precipitaciones ácidas que pueden causar quemaduras en la piel y daños pulmonares, según informaron Frederik Pleitgen, corresponsal de CNN en la zona, y la Media Luna Roja. Pero lo peor no estuvo ahí.

A las densas columnas de humo negro que salieron de las refinerías...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

Más países

Irán

Israel

Guerra en Irán

Estados Unidos

Medio Oriente

Cambio climático

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.