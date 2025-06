Otro ataque cerca de puntos de ayuda en Gaza dejó 46 muertos este martes

Palestinos desplazados llevan paquetes de ayuda a lo largo de la calle Rashid, al oeste de Jabalia, el 22 de junio de 2025, después de que camiones de ayuda humanitaria ingresaran al norte de la Franja de Gaza a través del cruce de Zikim controlado por Israel, al noroeste de la ciudad de Gaza. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Defensa Civil de la Franja de Gaza anunció el martes que otras 46 personas que esperaban recibir ayuda humanitaria murieron y decenas más resultaron heridas por disparos israelíes cerca de centros de distribución en el territorio palestino. Desde hace semanas, ataques similares se han repetido casi a diario, con drones abriendo fuego contra civiles gazatíes que hacen fila por comida cerca de puntos de asistencia. Ya han dejado cientos de adultos y niños muertos.

Israel impuso a principios de marzo un bloqueo humanitario al territorio, parcialmente aliviado a finales de mayo, que provocó gravísimas penurias de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), un organismo con financiación opaca respaldada por Estados Unidos e Israel, gestiona cuatro centros de distribución de comida en Gaza, sobre todo en los sectores donde tuvieron lugar los disparos el martes.

Miles de personas acuden allí cada día con la esperanza de recibir alimentos, según periodistas de AFP, pero los repartos dan lugar a menudo escenas caóticas.

“Veintiuna personas muertas y unas 150 heridas fueron trasladadas al hospital (...) después de que las fuerzas de ocupación israelíes atacaran a grupos de ciudadanos que esperaban ayuda” cerca del cruce de Netzarim, en el centro de Gaza, dijo Mahmud Basal, portavoz de Defensa Civil.

Un portavoz del ejército israelí dijo haber “identificado” durante la noche una concentración de personas cerca de posiciones de soldados israelíes apostados en el cruce de Netzarim. Añadió que los informes sobre heridos a causa de disparos israelíes están “siendo examinados”.

Posteriormente, Basal informó que otras 25 personas murieron por disparos israelíes en el sur de la Franja de Gaza, mientras civiles “intentaban llegar a un centro humanitario” cerca de Rafah.

Al ser consultado sobre estas declaraciones, el ejército israelí no respondió ni hizo comentarios.

Imágenes filmadas por un periodista de AFP muestran a personas heridas, aparentemente inconscientes, siendo trasladadas a un hospital.

Le puede interesar:El líder de Irán se preparaba para el peor escenario desde un búnker

“El 60 % de los heridos trasladados al hospital de campaña de la Cruz Roja está en estado grave y la mayoría va a morir”, afirmó Ziad Farhat, un paramédico entrevistado en el hospital Nasser de Gaza, desaconsejando a la población que “acuda a los centros de ayuda”.

Debido a las restricciones impuestas a la prensa en el territorio palestino y a las dificultades de acceso, no se pudo verificar de manera independiente la información suministrada por Defensa Civil.

Cifras de fallecidos actualizadas a junio de 2025

La guerra de Gaza se desencadenó el 7 de octubre de 2023 con un ataque de Hamás contra Israel que causó la muerte de 1.219 personas, la mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales israelíes.

Más de 56.077 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto en Gaza en la campaña militar israelí de represalia, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, considerados fiables por la ONU.

Siga leyendo:EE. UU. pide a América Latina que elija “de qué lado” está con relación a Irán

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com