Otros 39 palestinos asesinados este sábado en Gaza mientras buscaban comida

La Defensa Civil de Gaza afirmó el sábado que 39 personas murieron y más de 100 resultaron heridas por disparos israelíes cerca de dos centros de distribución de ayuda en el enclave palestino, devastado tras más de 21 meses de guerra.

Los más de dos millones de habitantes de la Franja de Gaza están al borde de la hambruna por el conflicto, desencadenado por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

El portavoz de la Defensa Civil local, Mahmud Basal, dijo a AFP que “39 personas que esperaban ayuda humanitaria”, murieron por disparos israelíes, cerca de puntos de reparto de ayuda, uno al sur de Jan Yunis y el otro al norte de Rafah.

El anterior balance de la misma fuente era de 32 muertos y 100 heridos.

Según Basal, los disparos se produjeron cerca de centros de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Estados Unidos e Israel.

La GHF aseguró que los informes sobre muertes cerca de sus instalaciones son “falsos”.

Un testigo relató a AFP que antes del amanecer se dirigió con cinco de sus familiares a uno de estos centros en la sureña Jan Yunis para intentar conseguir comida, cuando “soldados israelíes” empezaron a disparar.

“Mis parientes y yo no pudimos conseguir nada”, dijo Abdul Aziz Abed, de 37 años. “Todos los días voy allí y lo único que conseguimos son balas”, lamentó.

Otros tres testigos afirmaron igualmente que el ejército israelí abrió fuego.

- Disparos de “advertencia” -

Consultado por AFP, el ejército israelí indicó que había identificado a “sospechosos” en la zona de Rafah que se acercaron a los soldados. Al no acceder a los pedidos de abandonar el lugar, los militares abrieron fuego “a modo de advertencia”.

Los responsables castrenses admitieron haber recibido reportes de víctimas durante el incidente que, según señalaron, se produjo en la noche a aproximadamente un kilómetro del centro de ayuda, cerrado entonces.

“Estamos investigando”, sentenciaron.

La GHF comenzó a operar en el enclave a finales de mayo, tras dos meses y medio de bloqueo impuesto por Israel a la entrada de toda ayuda humanitaria pese a las advertencias sobre un riesgo inminente de hambruna.

Naciones Unidas y las principales organizaciones de ayuda se han negado a trabajar con la fundación, alegando que sirve a objetivos militares israelíes y viola principios humanitarios básicos.

Tras varias semanas marcadas por las escenas de caos y los reportes de muertes casi cotidianos durante el reparto de ayuda, la GHF reconoció el miércoles el deceso de 20 personas durante una estampida en uno de sus centros.

La ONU declaró el martes que había registrado desde finales de mayo 875 personas fallecidas mientras trataban de conseguir alimentos, incluidas 674 “en las inmediaciones de los centros de GHF”.

En otra parte en el centro de la Franja de Gaza, la Defensa Civil registró 12 muertos en un bombardeo contra una casa en Nuseirat.

Dadas las restricciones impuestas a la prensa en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no está en condiciones de verificar de forma independiente las afirmaciones de las distintas partes.

Desnutrición aguda

La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió la semana pasada de un aumento inquietante de la desnutrición aguda en el enclave, al citar niveles “sin precedentes” en dos de sus instalaciones.

En una conversación telefónica con el primer ministro israelí, el papa León XIV manifestó el viernes su “preocupación ante la situación humanitaria dramática de la población de Gaza” y pidió “redinamizar las negociaciones” para lograr un alto al fuego.

Las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel para alcanzar una tregua están en punto muerto, luego de que el brazo armado del movimiento palestino acusara el viernes al gobierno de Benjamin Netanyahu de bloquearlas.

La guerra se desencadenó el 7 de octubre de 2023, cuando combatientes de Hamás atacaron por sorpresa en el sur de Israel, matando a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

Israel prometió destruir a Hamás y en represalia lanzó una ofensiva en la que han muerto al menos 58.765 personas, principalmente civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, considerados fiables por la ONU.

