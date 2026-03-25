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¿Pakistán al rescate?: lo que hay detrás de su oferta como mediador en Irán

Mientras crecen las dudas sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Pakistán se perfila como mediador en un conflicto que golpea con fuerza a Líbano por las constantes ofensivas israelíes.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
25 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Musulmanes chiítas pakistaníes participan en una protesta en solidaridad con el pueblo iraní en Peshawar, Pakistán, el 20 de junio de 2025.
Musulmanes chiítas pakistaníes participan en una protesta en solidaridad con el pueblo iraní en Peshawar, Pakistán, el 20 de junio de 2025.
Foto: EFE - BILAWAL ARBAB

Este fin de semana estuvo marcado por versiones cruzadas sobre una posible salida negociada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Washington enviaba mensajes alentadores sobre “conversaciones productivas”, mientras Teherán negaba cualquier intento de dialogar. En medio de esto, el martes apareció un nuevo actor: Pakistán ofreció ser mediador y anfitrión de tales negociaciones.

Turquía y Egipto, junto con Pakistán, liderarían las conversaciones en la capital de este último, Islamabad. Esta iniciativa responde a los intereses...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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