Pakistán intensifica censura contra creadores de contenido en YouTube y opositores

Partidarios del partido opositor Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) sostienen una fotografía del fundador del PTI, el ex primer ministro Imran Khan. Foto: EFE - ARSHAD ARBAB

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un tribunal de Pakistán ordenó este martes el bloqueo de 27 canales de YouTube, entre ellos los del popular ex primer ministro encarcelado Imran Khan y varios de los periodistas críticos con el poderoso estamento militar del país, en lo que supone una nueva escalada en la represión de la disidencia.

La orden, emitida por un magistrado de Islamabad a petición de la Agencia de Investigación de Delitos Cibernéticos (NCCIA), acusa a los canales de estar “involucrados en la difusión de contenido altamente intimidatorio, provocador y despectivo contra las instituciones y funcionarios del Estado”.

La lista de canales a ser bloqueados incluye el del partido de Khan, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), y los de reconocidos periodistas como Matiullah Jan, Asad Toor y Moeed Pirzada, conocidos por su postura crítica hacia el Ejército.

Asad Toor, uno de los periodistas afectados, confirmó haber recibido la notificación de YouTube y respondió con un mensaje en la red social X.

“El Estado piensa que puede silenciarnos, pero aseguro a todos que seguiré cubriendo a los desaparecidos de Baluchistán, las elecciones amañadas y el rol incondicional de las fuerzas (armadas)”, publicó.

Esta medida se enmarca en la intensa pugna política que vive Pakistán desde la destitución de Imran Khan como primer ministro en abril de 2022, un derrocamiento que se produjo tras un enfrentamiento directo del exmandatario con la cúpula militar, considerada por analistas como el verdadero poder en la sombra del país.

La orden judicial ha sido remitida a Google, la empresa matriz de YouTube, para su implementación.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com