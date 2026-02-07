Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Mundo
Más Países
07 de febrero de 2026 - 08:10 p. m.

Pakistán llora a las víctimas del ataque suicida contra una mezquita chiita

Miles de personas se congregaron este sábado junto a la mezquita chiita de Islamabad atacada la víspera por los yihadistas del grupo Estado Islámico, para despedir a varias de las 31 víctimas mortales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Agencia AFP

Conoce más

Temas Relacionados

Pakistán

Estado Islamico

Mezquita Chiita

Ataque suicida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.