07 de febrero de 2026 - 08:10 p. m.
Pakistán llora a las víctimas del ataque suicida contra una mezquita chiita
Miles de personas se congregaron este sábado junto a la mezquita chiita de Islamabad atacada la víspera por los yihadistas del grupo Estado Islámico, para despedir a varias de las 31 víctimas mortales.
