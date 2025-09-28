Logo El Espectador
Palantir, la compañía que vive de cumplir la profecía de “1984”

Lo que Orwell temió en “1984” ya existe: Palantir es la empresa que convierte la vigilancia masiva en negocio global. Vigila, rastrea y decide vidas usando algoritmos con todos sus datos.

Camilo Gómez Forero
28 de septiembre de 2025 - 04:00 p. m.
Un activista del grupo de defensa digital Campact, con una máscara que se asemeja a la del presidente estadounidense Donald J. Trump, hace un gesto durante una protesta organizada contra el uso del software Palantir antes de una reunión del gabinete alemán frente a la Cancillería en Berlín.
Foto: EFE - CLEMENS BILAN

Imagine que está en un aeropuerto. De repente llega un oficial a apartarlo de la fila y lo lleva al cuarto de seguridad. O que empieza a recibir información sobre seguros médicos y tratamientos en su correo, luego de que en su último control le encontraran un sarpullido. No fueron resultados aleatorios: usted ha cumplido con un patrón que comparte con más personas. Pero, ¿quién determina ese patrón?

Detrás de estas decisiones, y muchas otras cada vez más macabras, está una compañía cada vez más poderosa: Palantir.

¿Qué es Palantir y por qué surgió?

En 2003, los gobiernos...

