Palestinos exiliados y el retorno de rehenes fallecidos: las deudas tras el cese al fuego en Gaza

Horas después de la firma del acuerdo de paz en Egipto, en Gaza se reportó el asesinato de al menos nueve palestinos a manos de soldados israelíes y algunos familiares lloran la deportación de los recién liberados que no llegaron a Cisjordania. El Gobierno de Netanyahu presiona para que Hamás cumpla con la devolución de los restos de los rehenes fallecidos en cautiverio.

Redacción Mundo
15 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
Collage de fotos que muestra la llegada a Israel de cuerpos de rehenes fallecidos en Gaza y el arribo de palestinos al enclave.
Foto: Agencia AFP

Hubo lágrimas de felicidad. Sentir el sol sobre la piel y las manos libres de esposas fue una sensación que los cerca de 2.000 palestinos liberados el lunes añoraban desde hace tiempo. Hubo abrazos entre amigos y familiares, aunque otros se quedaron esperando el recibimiento de sus seres queridos, pues fueron enviados a último momento a Egipto. Sintieron desilusión, mientras que los exprisioneros narraron los abusos a los que estuvieron expuestos por las autoridades de Israel. “La alimentación, la opresión y los golpes, todo fue malo”,...

Por Redacción Mundo

alfonso Lopez Diaz(9763)Hace 7 minutos
Está claro que el genocida Netanyahu violara el acuerdo, se inventara cualquier pretexto y el genocidio continuará con el visto bueno del compañero criminal. Donald Trump.
