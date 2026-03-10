Publicidad

Lo que está en juego para China con la ampliación de la guerra en Oriente Medio

El país encontró en Oriente Medio un hogar para sus crecientes inversiones y mercados de acero, vehículos eléctricos y paneles solares. Ahora tiene mucho que perder.

Alexandra Stevenson y Murphy Zhao | The New York Times
11 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
El puerto de Beilun en China. Medio Oriente adquirió aún más importancia para China tras la escalada de la rivalidad comercial de China con Estados Unidos.
Foto: The New York Times

Con la escalada de los precios del petróleo y el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, los riesgos económicos para China aumentan.

El costo del petróleo alcanzó el lunes niveles que no se habían visto en cuatro años, una semana después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque contra Irán, aliado y socio financiero de China. Los combates han paralizado prácticamente todo el tráfico a través del estrecho de Ormuz, una vía de paso fundamental para la energía y las mercancías de China.

Un misil de EE. UU. impactó una base naval junto a una escuela en Irán, según un video
Crudo venezolano vuelve a China en medio de crisis en el mercado por la guerra en Irán
Irán y Medio Oriente: ¿por qué no podemos hablar de una guerra mundial pero sí global?

