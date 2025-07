Parlamento de Israel vota sí a moción simbólica para anexarse Cisjordania

Los miembros ultraortodoxos del Knesset Yisrael Eichler (izq.) y Yitzhak Goldknopf (der.) asisten a una sesión plenaria para votar sobre un proyecto de ley para aplicar la soberanía israelí sobre Cisjordania. Foto: EFE - ABIR SULTAN

La Knéset (Parlamento) israelí aprobó este miércoles una moción simbólica y sin efectos legales a favor de la anexión de Cisjordania, territorio palestino que ya ocupa ilegalmente según el derecho internacional, informó el diario The Times of Israel.

La moción, conocida como una “moción a la agenda” (no vinculante y que no tiene efecto legal real sobre Cisjordania) salió adelante con 71 votos a favor, 13 en contra y 84 abstenciones.

“En 1967 (el año en que Israel ocupó Cisjordania tras la guerra de los Seis Días), la ocupación no comenzó: terminó, y nuestra tierra fue devuelta a sus legítimos propietarios”, dijo en un discurso tras la votación el portavoz del Parlamento, Amid Ohana.

“Los judíos no pueden ser el ‘ocupante’ de una tierra que durante 3.000 años ha sido llamada Judea”, añadió. Los israelíes se refieren a Cisjordania por el nombre bíblico de Judea y Samaria.

La moción la presentaron en el parlamento los políticos derechistas Simcha Rothman, del partido Sionismo Religioso; Dan Illouz, del Likud, la formación del primer ministro, Benjamín Netanyahu; y Oded Forer, de Yisrael Beitenu.

“Este movimiento dejará claro al mundo que Israel no acepta soluciones que implican concesiones territoriales peligrosas y que está comprometido con su futuro con asegurar un Estado judío seguro”, recoge la propuesta.

A finales de 2023 unos 500.000 colonos vivían en Cisjordania, según el Instituto Central de Estadística de Israel, en un número que no incluye Jerusalén Este, también ocupada.

Después del ataque de Hamás contra territorio israelí del 7 de octubre de 2023, las ya frecuentes operaciones militares israelíes en Cisjordania fueron a más, así como la expansión colonial y las agresiones de los colonos hacia la población palestina en este territorio.

Desde octubre de 2023, Israel ha creado al menos 40 nuevos asentamientos y 89 puestos de avanzada, según la ONG israelí Peace Now. Los puestos de avanzada son el inicio de un asentamiento (a veces una caseta o una granja) considerados ilegales por Israel, aunque no reprime su creación y favorece su regularización.

El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló que Israel debe revocar toda ley que favorezca la ocupación de Cisjordania, calificándola como ilegal.

En este sentido, llamó a que Israel desmantele todos los asentamientos, el muro de separación que levantó en territorio ocupado y evacue a todos los colonos.

