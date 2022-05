Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y otros presidentes espiados por Pegasus

Ilustración fotográfica con el sitio web del Grupo NSO de Israel que presenta el software espía Pegasus. Foto: Agencia AFP

Este lunes se conoció que los celulares del presidente español, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa, Margarita Robles, habrían sido espiados por Pegasus, un software creado por la compañía israelí NSO, objeto de numerosas investigaciones en todo el mundo.

Sin embargo, Sánchez no ha sido el único jefe de Estado que ha caído en las manos de este programa de espionaje. Desde julio del año pasado, y luego de una investigación del Washington Post, The Guardian y Le Monde, con la colaboración de Forbidden Stories y Amnistía Internacional, se supo que los teléfonos de por lo menos 50.000 personas, entre periodistas, activistas, políticos y empresarios, fueron intervenidos por el software.

Un dato: La noticia se conoce cuando el gobierno español enfrenta varias críticas sobre cómo se habría utilizado este programa para monitorear a decenas de miembros del movimiento independentista catalán, incluido a Pere Aragonès, presidente de la Generalitat. El gobierno de España negó tajantemente haber espiado a estos líderes independentistas.

¿Cómo funciona Pegasus?

Este spyware es capaz de infectar a millones de teléfonos con sistemas operativos como iOS o Android. El especialista en ciberseguridad, Deepak Daswani, le explicó a EFE que una peculiaridad de Pegasus es que aprovecha los errores de programación que pueden darse en cualquiera de los servicios de un teléfono (mensajería instantánea, SMS, FaceTime, etc), por lo que no es necesario que el usuario haga clic en algún enlace, o descargue nada nuevo, para que se logren estas intervenciones.

Una vez que el móvil está infectado, el hacker es capaz de detectar la ubicación, entrar en sus aplicaciones, grabar conversaciones, acceder a sus correos electrónicos, a su lista de contactos, fotos y vídeos, leer sus mensajes o accionar a distancia la cámara para tomar imágenes.

Sin embargo, Daswani sostiene que es muy poco probable que los teléfonos de ciudadanos anónimos sufran este tipo de ataques tan sofisticados, “pues es una amenaza persistente avanzada dirigida a objetivos muy concretos” y generalmente tiene un precio elevado.

Los presidentes espiados por Pegasus

En total, más de 600 altos cargos gubernamentales y políticos de 34 países fueron hackeados. En la lista de dirigentes está Emmanuel Macron, presidente de Francia; Barham Salih, presidente de Irak; Cyril Ramaphosa, mandatario de Sudáfrica, y Saad-Eddine El Othmani, expresidente de Marruecos. También se conoció que los tres primeros ministros de Pakistán, Egipto, y Marruecos fueron hackeados, así como al actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al rey de Marruecos, Mohamed VI.

En la lista de víctimas de este spyware figuran números de periodistas de medios de todo el mundo, como la Agence France-Presse, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters y Voice of America, dijo The Guardian.

Según los reportes, muchos números de la lista estaban concentrados en 10 países: Azerbaiyán, Bahréin, Hungría, India, Kazajastán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué dice la compañía israelí?

El grupo NSO dice que Pegasus se vende solamente a gobiernos para rastrear a criminales y terroristas. “NSO es un proveedor de software; la empresa no opera la tecnología ni tiene acceso a los datos recopilados. La empresa no sabe ni puede saber quiénes son los objetivos de sus clientes, pero implementa medidas para garantizar que estos sistemas se utilicen únicamente para los usos autorizados”, comentó un portavoz, según The Guardian.

También negaron que alguno de sus clientes haya tenido como objetivo a Macron o a cualquier funcionario del gobierno francés.

Con información de EFE*

