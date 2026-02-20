Periodista salió ebria al aire desde los Olímpicos. Se disculpó: “Asumo mi responsabilidad”

Danika Mason (31 años), de Channel Nine, reconoció que había "tomado una copa" antes de su intervención. Foto: Captura de video

Una periodista australiana de prestigio se disculpó el jueves tras participar en una retransmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina bajo los efectos del alcohol, con comentarios entre balbuceos, en un extracto que se hizo viral.

Danika Mason (31 años), de Channel Nine, reconoció que había “tomado una copa” antes de su intervención el miércoles desde los Alpes italianos.

Su intervención, inconexa y difusa, pasaba desde el precio del café en Italia a las iguanas en Estados Unidos, dejando a sus compañeros en el estudio perplejos.

Uno de sus compañeros intentó justificarla entonces afirmando que era difícil hablar cuando se está a tan bajas temperaturas.

“Quiero disculparme. Quería también dar las gracias a todos los que me contactaron. Estoy un poco avergonzada. Evalué por completo mal la situación”, admitió.

“No tendría que haber tomado una copa, sobre todo en esas condiciones: hace frío, estamos en altitud y no haber cenado seguramente tampoco ayudó”, explicó. “Pero asumo toda mi responsabilidad”, añadió.

Karl Stefanovic, presentador de moda en Australia, respondió: “No te preocupes. Pasemos a otra cosa. Eres una leyenda”.

