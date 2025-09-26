Petro, crítico del mercenarismo en Ucrania y Sudán, se ofrece como soldado para Gaza

“Es el momento de la acción”, mencionó el presidente Gustavo Petro al proponer que voluntarios colombianos vayan a combatir a Gaza. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego del retiro de la delegación colombiana de la Asamblea General de la ONU durante el discurso de Benjamin Netanyahu y de la participación del presidente Gustavo Petro en una protesta propalestina en Nueva York, donde se vio junto a Roger Waters, el mandatario informó que abrirá una convocatoria para voluntarios colombianos que quieran enlistarse para “luchar por la liberación” del pueblo palestino.

Eso, sin embargo, mostró una postura contradictoria con otros discursos que él ha tenido, sobre todo frente a los connacionales que, como mercenarios, se han ido a combatir en Ucrania y Sudán, en este último caso apoyando a la facción paramilitar que ha sido acusada de la mayoría de los crímenes de guerra. De hecho, hace un mes, Petro solicitó un mensaje de urgencia para el proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo en el país. En ese momento aseguró: “Es una trata de hombres convertidos en mercancías para matar”.

¿Qué dijo Petro sobre su propuesta de voluntarios para Gaza?

“Es el momento de la acción”, mencionó el dirigente colombiano: “Hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina”. A renglón seguido, agregó: “Si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta. Ya he estado en otros, pues voy”.

Los colombianos en guerras de Ucrania y Sudán

El Gobierno nacional se ha desmarcado completamente de la presencia de mercenarios colombianos en la guerra entre rusos y ucranianos. Desde la Cancillería se ha escuchado decir que la administración “no promueve ni facilita” esas convocatorias. “Estas decisiones de tipo personal son completamente voluntarias e individuales”. De hecho, esta cartera ha tratado de desincentivar a aquellos que han tenido la idea de unirse a las filas militares de Ucrania.

Frente al caso de los mercenarios colombianos en Sudán, Petro, incluso, en respuesta a un pedido del país africano, comentó en su perfil en la red social X: “El primer ministro Kamel Idris se dirige a la nación colombiana. Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas”.

El primer ministro de Sudan Kamel Idris se dirige a la nación colombiana.



Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas. https://t.co/WFFCRGOpuS — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 17, 2025

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com