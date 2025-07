Petro, publicado en The Guardian, llama a ofensiva diplomática contra Israel

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mientras en Washington Benjamín Netanyahu y Donald Trump discuten un plan para confinar a todos los palestinos sobrevivientes de la Franja de Gaza en una sola ciudad humanitaria (como afirmó el ministro de Defensa israelí) en Rafah, el diario británico The Guardian recogió la voz del presidente colombiano Gustavo Petro como contrapunto a la ofensiva israelí en el enclave.

Una columna de opinión de su autoría, titulada “Gobiernos como el mío tienen el deber de enfrentarse a Israel, demasiados han fracasado”, fue publicada este martes en el diario. En ella, Petro señala a Benjamín Netanyahu y lo responsabiliza directamente por la “devastación en Gaza, la escalada del conflicto regional”, además de denunciar “un abandono imprudente del derecho internacional”.

“Demasiados Estados han permitido que cálculos estratégicos anulen nuestro deber. Si bien podemos enfrentarnos a amenazas de represalias al defender el derecho internacional —como descubrió Sudáfrica cuando Estados Unidos tomó represalias contra su caso ante la Corte Internacional de Justicia—, las consecuencias de abdicar de nuestras responsabilidades serán nefastas. Si no actuamos ahora, no solo traicionaremos al pueblo palestino, sino que nos convertiremos en cómplices de las atrocidades cometidas por el gobierno de Netanyahu", firma el presidente.

Petro reclama acciones concretas tras la resolución de la ONU de septiembre de 2024 que dio a Israel un plazo de 12 meses para cesar su ocupación, además de recordar las acciones de su gobierno en rechazo al proceder israelí, como el cese de exportaciones de carbón.

Anunció en el texto, además, que la próxima semana en Bogotá se llevará a cabo una conferencia de emergencia junto con Sudáfrica llamando a todos los gobiernos del mundo para “deliberar sobre una defensa multilateral del derecho internacional”.

“Podemos mantenernos firmes en la defensa de los principios jurídicos que buscan prevenir la guerra y el conflicto, o contemplar con impotencia cómo el sistema internacional se derrumba bajo el peso de una política de poder desenfrenada. Seamos protagonistas juntos, no suplicantes separados”, concluye Petro.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com