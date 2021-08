El aeropuerto de Kabul, una de las pocas salidas que tienen los afganos para huir del país, ha sido un escenario caótico desde que el talibán llegó a la capital. Esta vez, un guardia afgano murió este lunes en el aeropuerto en un tiroteo entre hombres armados no identificados y soldados alemanes y estadounidenses.

Un guardia afgano murió este lunes en el aeropuerto de Kabul en un tiroteo entre hombres armados no identificados y soldados alemanes y estadounidenses, informó el ejército alemán en su cuenta Twitter. El intercambio de disparos, que tuvo lugar poco después de las 7 a.m. hora local, en la puerta norte del aeropuerto, comenzó cuando miembros que pertenecían a las fuerzas de seguridad afganas intercambiaron disparos, informó el diario británico The Guardian.

¿Ya está enterado de las últimas noticias en el mundo? Lo invitamos a ver las últimas noticias internacionales en El Espectador.

“Un guardia afgano murió, otros tres resultaron heridos”, sostuvo el Comando de Operaciones de las Fuerzas Conjuntas alemanas. “Las fuerzas de seguridad afganas son miembros del ejército afgano. Están involucrados en la seguridad del aeropuerto de Kabul como parte de la operación multinacional“, agregó el ejército alemán.

El tiroteo ocurrió horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometiera a expandir la zona segura alrededor del aeropuerto mediante la creación de conductos para que las personas accedan al complejo.

Le puede interesar: Qué viene para Colombia con la llegada de refugiados afganos

El aeropuerto de Kabul, una de las pocas salidas que tienen los afganos para huir del país, ha sido un escenario caótico desde que el talibán llegó a la capital el 15 de agosto. Miles de personas llegaron al aeropuerto el lunes pasado para intentar subir en uno de los aviones que estaba a punto a despegar; algunos afganos cayeron varios metros tras subirse al costado de uno de los aviones de carga estadounidense. Unas siete personas murieron ese día, de acuerdo con AP.

Este fin de semana, al menos siete personas murieron en medio de una estampida en el aeropuerto de Kabul, mientras miles de afganos intentaban huir del país tras la toma de Afganistán por los talibanes, informó el ejército británico de acuerdo con la agencia AP. Dentro de las víctimas se encuentra una niña de dos años que murió pisoteada por la multitud, según datos del New York Times.

Le puede interesar: Una afgana da a luz durante un vuelo de evacuación

“No estaba claro de inmediato si los muertos habían sido aplastados físicamente, asfixiados o sufrieron un ataque cardíaco fatal entre la multitud. Los soldados cubrieron varios cadáveres con ropa blanca para ocultarlos de la vista”, contaron varios periodistas de AP. Otras tropas se pararon sobre barreras de hormigón o contenedores de transporte, tratando de calmar a la multitud. De vez en cuando sonaban disparos, de acuerdo con la agencia.