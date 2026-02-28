Por qué EE. UU. e Israel atacan a Irán hoy: el contexto que debe saber

Una columna de humo se eleva tras una explosión reportada en Teherán el 28 de febrero de 2026. Foto: AFP - -

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Poco más de siete meses después de la última escalada entre Irán e Israel, Teherán volvió a ser blanco de ataques israelíes en una andanada que el Estado judío ha descrito como una acción para “prevenir amenazas”.

Ahora mismo, todo Israel está bajo alerta ante una posible retaliación por parte de Irán. En Teherán, por su parte, han confirmado varias explosiones y medios especializados confirman que el ataque se dio cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

The Guardian también confirmó explosiones en Isfahán, capital nuclear de Irán.

Aquí las preguntas clave del momento

¿Por qué atacaron?

Históricamente Israel ha expresado su necesidad de eliminar la amenaza del programa nuclear iraní, considerándolo una amenaza existencial para el Estado de Israel, al tiempo que desde Teherán han negado que el enriquecimiento de uranio y el curso de su programa nuclear estén encaminados a la construcción de una bomba atómica.

¿Estados Unidos tiene que ver en el ataque?

El viernes la embajada de Estados Unidos en Israel autorizó al personal no urgente de su misión diplomática y familiares del mismo a abandonar de forma inmediata.

Después de lanzado el ataque, fuentes como la agencia AP y el New York Times citaron fuentes de inteligencia estadounidense que confirmaron que están apoyando la ofensiva israelí.

Trump, entrada la madrugada, confirmó así el ataque: “El ejército estadounidense ha emprendido una operación masiva y continua para impedir que esta dictadura radical y perversa amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional. Destruiremos sus misiles y arrasararemos su industria misilística. Quedará totalmente destruida, una vez más. Aniquilaremos su armada. Nos aseguraremos de que los agentes terroristas de la región ya no puedan desestabilizar la región ni el mundo, ni atacar a nuestras fuerzas, ni utilizar sus artefactos explosivos improvisados ​​(IED), o bombas de carretera, como a veces se les llama, para herir y matar tan gravemente a miles y miles de personas, incluyendo a muchos estadounidenses. Y nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear".

Envió, además, un mensaje contundente a las autoridades iraníes: “inmunidad” o la opción de enfrentar una “muerte segura”.

¿Había negociaciones?

Sí, y eran tensas. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se ha mostrado interesado en limitar la capacidad del programa nuclear iraní y durante todo este tiempo han tenido rondas de negociaciones que no han llegado a buen puerto.

Este ataque llega justo cuando Trump mantiene desplegada en aguas de Oriente Medio una amplia flota de aviones de combate y buques de guerra para presionar a Teherán a aceptar las condiciones del trato. Entre la flota está el USS Gerald Ford, el mismo portaaviones que estuvo en aguas del Caribe para presionar a Nicolás Maduro en Venezuela.

La última ronda de negociaciones se dio en Ginebra, Suiza, con mediación de funcionarios de Omán, pero Trump expresó durante su semana su inconformismo con la posición de Teherán justo después de ordenar evacuar al personal de la embajada. “No me complace que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos. Así que no estoy entusiasmado”, dijo.

¿Qué pide Estados Unidos?

Entre las condiciones propuestas por Washington están:

- Terminar permanentemente el enriquecimiento de uranio.

- Límites estrictos al programa de misiles de Irán.

- Detener el apoyo a grupos armados como Hezbolá y Hamás.

Desde Irán estaban abiertos a limitar el programa nuclear; de hecho, Omán aseguró que Teherán había aceptado no almacenar uranio enriquecido. Sin embargo, Irán también ha pedido a Washington que alivie sanciones en su contra, mientras ha mostrado total resistencia a vincular el acuerdo a su programa de misiles, lo que creó un punto muerto.

¿Cuál es el antecedente más reciente?

En junio de 2025, hubo una guerra de 12 días entre Israel e Irán, con bombardeos de ambos lados después de que Israel atacara instalaciones nucleares iraníes y Teherán lanzara misiles contra Israel. Esa escalada interrumpió las conversaciones nucleares con Estados Unidos.

Como consecuencia, Irán vetó la supervisión a su programa nuclear por parte de la OEIA, el organismo nuclear de las Naciones Unidas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com