¿Por qué están en guerra Israel e Irán? Esto le ayudará a entenderlo

Misiles iraníes impactan Israel, superando la llamada "cúpula de hierro". Los ataques de lado y lado continúan. Foto: EFE - ATEF SAFADI

Una simple llamada de Donald Trump podría encender la chispa definitiva para sumir a Medio Oriente en el caos total, y con ello al mundo entero. Hace una semana exactamente, Israel atacó el corazón del programa nuclear de Irán, llevando el conflicto entre estos dos países a un punto no visto en décadas.

Todo puede empeorar mucho más si Israel sigue adelante con su embestida y cumple con una de sus ideas más incendiarias: asesinar al líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Sin embargo, esto no es tan fácil y esa autorización, que está en manos de Trump, es complicada de entender.

Para comprender toda esta emergencia global, son importantes dos cosas: los mapas y el contexto. Desde la sección internacional hemos aterrizado todo el conflicto entre Irán e Israel en una serie de gráficos que queremos compartir con ustedes y que son una base para comprenderlo todo.

¿Por qué están en guerra Israel e Irán?

Esta está siendo una difícil partida de ajedrez que involucra a Israel y a Irán, pero también a Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, China, Taiwán, Pakistán, India, al Reino Unido, Francia y toda la Unión Europea, así como a Egipto y a todos los vecinos de Irán, por mencionar solo a los actores principales.

Para entender todo este caso, no basta con comprender entonces la difícil relación entre Irán, Israel y Estados Unidos. Esto va mucho más allá: hay que entender a los persas y su difícil tránsito en el siglo XX, que empezó por las disputas sobre su petróleo con el Reino Unido, y que evolucionó a una historia que contiene golpes de Estado, nacionalismo y el debate entre política y religión.

Para eso, pueden consultar esta línea de tiempo sobre los puntos clave que pusieron a Irán en el mapa, y luego continuar con el siguiente.

Mapa de Irán e Israel: el golfo Pérsico, el mar Caspio y el estrecho de Ormuz

Luego de entender un poquito la historia de Irán, hay que saltar al mapa. Irán es un punto de cruce entre Asia, Europa y Medio Oriente. Limita con siete países, tiene costas en el golfo Pérsico y el mar Caspio, y está a solo 50 kilómetros del estrecho de Ormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

Quien controle esa zona puede asfixiar el flujo global de crudo. Esa ubicación hace que Irán no solo sea estratégico para sus vecinos, sino para todas las potencias del mundo. Por eso, cuando hablamos del conflicto con Israel, estamos hablando de un problema local y de un punto neurálgico del orden mundial.

Conflicto entre Israel e Irán hoy tras décadas de incertidumbre sobre el programa nuclear

Saltemos ahora a la actualidad. El problema central de esta escalada de tensiones es por el programa nuclear de Irán, que aterroriza a Israel. Ahora bien, en esta línea de tiempo podrán encontrar algo llamativo: desde principios de los años 90, tanto Estados Unidos como Israel han insistido en que Irán está “a meses” de lograr su primera bomba nuclear.

Pero esa expectativa se ha aplazado continuamente por más de tres décadas. A pesar de los avances en enriquecimiento de uranio y la constante tensión diplomática, Irán no ha detonado un arma nuclear, y asegura que su programa tiene fines pacíficos.

¿Entonces, por qué el miedo no se disipa? Porque incluso si Irán no tiene la bomba, ya tiene el conocimiento. Y con cada instalación subterránea, con cada centrifugadora encendida, el margen para detenerlo se hace más estrecho.

Ya que hablamos de la bomba, también podrán encontrar un gráfico explicativo que les ayudará a despejar las dudas que tengan, como de dónde provienen los materiales nucleares y cómo hacen los países para crear una arma nuclear.

Armas de Israel y Armas de Irán

Y ya que hablamos de armas, es importante ver qué armamento compone a cada parte y qué se está usando en este conflicto. Irán confirmó que lanzó un misil hipersónico, lo que cambia el juego por completo, pues las defensas israelíes no parecen preparadas para esto.

En estos gráficos podrán ver un desglose del armamento clave que está marcando esta guerra. Desde drones kamikaze de largo alcance hasta misiles de crucero, pasando por satélites espía, escudos antimisiles y unidades de guerra electrónica. Pero la gran sorpresa fue el uso de un misil hipersónico por parte de Irán: el Fattah-1. Este tipo de misil viaja a más de cinco veces la velocidad del sonido y es prácticamente imposible de interceptar. Que Irán lo haya utilizado significa que la barrera tecnológica que mantenía a salvo a Israel —la famosa Cúpula de Hierro— puede estar empezando a resquebrajarse.

Cabe destacar un punto acá: la importancia de la ayuda de Estados Unidos a Israel en materia militar.

Como señalamos en el primer gráfico, la victoria de Israel en la guerra de los Seis Días le mostró a Estados Unidos el potencial militar de su aliado y su poder en la región. Por eso, a partir de entonces empezó a enviar más ayuda militar que económica. Israel es un punto estratégico para Washington en Medio Oriente y por eso lo ha blindado en materia de seguridad. La ayuda estadounidense ha sido clave para que Israel se sostenga en este sentido, pero no hay que ignorar por qué se da esta inversión: Washington vio un punto clave para mantener presencia en Medio Oriente.

Los puntos sensibles de Irán: centrales nucleares y gasoductos

En medio de la escalada es importante entender por qué Israel ataca lo que ataca. Israel ha tenido como blanco a más de una docena de objetivos en territorio iraní, incluyendo instalaciones militares en Teherán, Karaj o Isfahán. Le queda uno clave: Fordow, el búnker nuclear subterráneo más protegido del país, para el que necesitaría la ayuda de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Irán ha disparado misiles hacia Tel Aviv, Haifa y otras ciudades, desbordando en ocasiones las defensas aéreas. Las rutas de los misiles, las zonas evacuadas y los puntos estratégicos atacados están todos señalados para entender cómo se mueve esta guerra. No es una simple lluvia de cohetes: es una batalla quirúrgica por el control de los nervios vitales de cada nación. En Irán, los ataques no se han concentrado solo en el programa nuclear, sino también en otras arterias, como gasoductos y áreas clave para su industria energética (importantes para su economía) y bases militares (para evitar nuevos ataques).

Estados Unidos en la guerra de Israel e Irán

Estados Unidos ha comenzado a mover piezas. Hay portaaviones y destructores que ya patrullan el mar Rojo, el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz. En este especial pueden ver las posiciones clave de su flota, incluyendo al USS Dwight D. Eisenhower y al USS Truxtun, buques insignia de su poder naval.

Pero más allá de la disuasión, lo que está en juego es enorme: si Estados Unidos lanza un ataque directo contra Irán, no solo se abriría un nuevo frente de guerra, sino que se pondría en riesgo el suministro global de petróleo, se dispararían los precios en todo el mundo y se activaría la respuesta de potencias como Rusia y China. Lo que hoy parece una crisis regional podría escalar a una guerra de escala global.

¿Quién es quién en el conflicto Irán-Israel?

No solo hay que entender el mapa y el contexto, sino también saber quién es quién. En este especial también les presentamos una guía clara de los actores involucrados: desde el ayatolá Jamenei y el presidente de Irán, hasta Benjamin Netanyahu, los jefes militares israelíes, y los líderes de grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes.

Pero esto no termina ahí. También explicamos qué rol juegan potencias como Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea, y cómo figuras como Donald Trump o Vladímir Putin pueden inclinar la balanza. Porque en esta guerra, lo que diga o haga una sola persona puede tener consecuencias que afecten a millones.

