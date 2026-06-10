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Por qué Irán se arriesgó a atacar a Israel: la más reciente fue una decisión calculada

Los líderes iraníes quieren demostrar que se toman en serio la defensa de sus aliados de Hezbolá en Líbano y quieren mantener el equilibrio de poder en la región, según los analistas.

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Erika Solomon | The New York Times
10 de junio de 2026 - 08:00 p. m.
ARCHIVO — Un ataque aéreo israelí impacta frente al Castillo de Beaufort, visto desde Nabatieh, Líbano, el jueves 4 de junio de 2026.
ARCHIVO — Un ataque aéreo israelí impacta frente al Castillo de Beaufort, visto desde Nabatieh, Líbano, el jueves 4 de junio de 2026.
Foto: NYT - DANIEL BEREHULAK

A primera vista, la represalia de Teherán por los ataques israelíes en Líbano podría parecer un acto imprudente que corre el riesgo de reavivar una devastadora guerra regional.

Para Irán, dichos ataques eran necesarios, parte de una postura más agresiva que marca un cambio estratégico por parte de sus nuevos gobernantes. Para ellos, la lección de la guerra ha sido que una represalia contundente les ha permitido sobrevivir e incluso salir fortalecidos frente a sus enemigos más poderosos.

“Irán quiere proyectar fuerza y demostrar que tiene el...

Por Erika Solomon | The New York Times

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