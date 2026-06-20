Por qué Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras la escalada de Israel en Líbano

El destructor de misiles guiados USS Pinckney (DDG 91) observa un buque mercante. Foto: EFE - CENTCOM

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Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano y responsabilizaron a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, según informó la agencia IRNA.

“En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones”, declaró en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

El Cuartel afirmó que el cierre de Ormuz constituye el primer paso en la “respuesta ante el incumplimiento de los compromisos por parte del enemigo”, en referencia a Estados Unidos, por no detener los ataques de su aliado Israel en el Líbano.

“En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones”, advirtió el principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes.

Además, denunció la “despiadada matanza” y el desplazamiento de cientos de miles de personas en Líbano, criticó que las fuerzas israelíes no se han retirado de los territorios del sur del país.

El nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz se produce casi una semana después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo provisional para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y reabrir el paso marítimo, bloqueado por Teherán desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Washington respondió posteriormente con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes a mediados de abril.

Los ataques israelíes contra el sur del territorio libanés continuaron este sábado y causaron la muerte de siete personas, en una nueva violación del alto el fuego anunciado el viernes por fuentes oficiales estadounidenses e israelíes bajo condición de anonimato.

Pese a los bombardeos, que según Israel fueron realizados en represalia por proyectiles lanzados por el grupo chií libanés Hizbulá, el Estado hebreo aseguró estar comprometido con la tregua.

A raíz de estas ofensivas, Irán suspendió las negociaciones previstas para el viernes con Estados Unidos, destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní, y aún no se ha fijado una nueva fecha para las conversaciones.

Sí pasaron barcos

El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) afirmó este sábado que 55 buques mercantes y 17 millones de barriles de petróleo pasaron hoy por el estrecho de Ormuz, sin hacer alusión al cierre declarado por Irán debido a la violación del alto el fuego en el Líbano.

“El paso seguro a través de esta vía navegable internacional se mantuvo garantizado hoy, con el tránsito de 55 buques mercantes que transportaban grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo hacia los mercados mundiales”, dijo el Centcom en un comunicado.

Según el comando central, el nivel de amenaza a la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz se redujo a moderado tras el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que advierte sobre “la presencia de minas” y la “presencia naval mientras continúan las operaciones de limpieza”.

El Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC) emitió esta semana “un aviso confirmando el paso seguro para todas las embarcaciones a lo largo de una ruta designada” y, según el Centcom, el tráfico de buques comerciales en el estrecho de Ormuz aumentó el 20 de junio.

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