¿Por qué Kim Jong-un creó un video con estilo hollywoodense para lanzar un misil?

En el video, que dura 15 minutos, aparece Kim Jong-un, líder norcoreano, usando gafas de sol y chaqueta de cuero. Para varios usuarios en redes sociales, el estilo usado por el líder se asemeja al que usó el actor Tom Cruise en "Top Gun". Foto: Agencia AFP

No es la primera vez que Kim Jong-un lanza un misil desde su país. No obstante, lo que ha llamado la atención del envío del último de ellos ha sido la forma en la cual el líder norcoreano anunció el lanzamiento: un video en el cual aparece con gafas de aviador, chaqueta de cuero, efectos de sonido y música dramática.

El video, que dura 15 minutos, fue anunciado por medio de la Televisión Central de Corea del Norte, un medio de comunicación estatal conocido por transmitir “propaganda de la familia de Kim, junto con conciertos de bandas militares y largometrajes sobre patriotismo y hazañas laborales”, de acuerdo con la BBC.

Los ciudadanos norcoreanos pudieron ver al líder de su país en el video “quitándose las gafas oscuras y mirando directamente a la cámara”, según el medio británico. Dicha actuación causó que varios usuarios de redes sociales lo compararan con Tom Cruise en la famosa película “Top Gun” e, incluso, con películas de Bollywood, la versión india de Hollywood.

Para el Departamento de Propaganda de Corea del Norte, la creación de este video fue realizada con la expectativa de impulsar el orgullo nacional y la imagen de Kim. Además, “sabían que el video del lanzamiento del cohete se vería y se hablaría en el extranjero, por lo que tal vez todos los efectos y las películas de Hollywood fueron deliberados, aunque para quienes están acostumbrados a estas cosas, el paquete puede parecer un cliché”, según la BBC.

El misil que lanzó este país fue enviado desde el Aeropuerto Internacional de Pyongyang Sunan, ubicado a 25 km de la capital. Si este lanzamiento hubiese fracasado, hubiese sido desastroso tanto para el aeropuerto como para los ciudadanos norcoreanos.

Además, se conoce que este misil enorgullece a Kim Jong-un por la capacidad militar que posee. Al enviar este mensaje, no solo a sus ciudadanos, sino al resto de países, le demuestra al mundo la potencia militar que posee Corea del Norte en caso de sufrir un ataque.

A su vez, se puede asumir que, al comunicar un mensaje imitando el estilo estadounidense, este país sigue demostrando que Estados Unidos sigue siendo uno de los objetivos de Kim Jong-un. De hecho, desde que empezó la guerra en Ucrania, este evento no se ha mencionado de forma constante en los medios norcoreanos y cuando se ha hecho, se ha culpado a Estados Unidos de la guerra. Adicionalmente, según reporta The Guardian, Corea del Norte está intentando cambiarle la imagen a sus medios estatales, usando efectos digitales, para así enviar sus mensajes mediante una forma mucho más moderna y atraer nuevas audiencias.

El video del lanzamiento del misil no ha sido el único que ha hecho viral al líder norcoreano. De hecho, según se lee en medios internacionales, el líder de este país fue viral cuando montó un caballo blanco en la montaña más sagrada de Corea del Norte. Por otro lado, este no es el primer acercamiento que tiene Corea del Norte con la industria del cine. El antiguo líder de este país, Kim Jong-il, padre de Kim Jong-un, fue un cinéfilo, quien en 1978 ordenó el secuestro de un director de cine y un actor de Corea del Sur, su país vecino, para que ayudaran a desarrollar la industria del cine en Corea del Norte.

Aunque este país no cuenta con grandes recursos económicos, según reporta The Guardian, aún invierte en producciones de cine. No obstante, muchas de estas son creadas con el fin de ser usadas como propagandas políticas, que exaltan a la familia del actual gobernante.

