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28 de agosto de 2026 - 03:24 p. m.

¿Por qué ocurrió la tragedia en Nepal? Ya van 538 muertos tras una riada devastadora

La emergencia en Nepal sigue agravándose: cientos de cuerpos permanecen sin identificar mientras miles de rescatistas buscan desaparecidos entre carreteras destruidas, deslizamientos y nuevas amenazas de crecidas.

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