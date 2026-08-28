28 de agosto de 2026 - 03:24 p. m.
¿Por qué ocurrió la tragedia en Nepal? Ya van 538 muertos tras una riada devastadora
La emergencia en Nepal sigue agravándose: cientos de cuerpos permanecen sin identificar mientras miles de rescatistas buscan desaparecidos entre carreteras destruidas, deslizamientos y nuevas amenazas de crecidas.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación