Por qué Putin no ha dicho nada tras la acción de Trump en Venezuela

Fotografía cedida por la agencia de fotografía RIA Novosti que muestra al presidente ruso, Vladimir Putin, dando la bienvenida a Nicolás Maduro (centro) y Cilia Flores (izquierda), en el Kremlin antes del desfile militar del Día de la Victoria, en conmemoración del 80.º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2025.

Foto: EFE - ALEXEY NIKOLSKIY / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI / HANDOUT