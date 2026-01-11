Por qué Putin no ha dicho nada tras la acción de Trump en Venezuela

Fotografía cedida por la agencia de fotografía RIA Novosti que muestra al presidente ruso, Vladimir Putin, dando la bienvenida a Nicolás Maduro (centro) y Cilia Flores (izquierda), en el Kremlin antes del desfile militar del Día de la Victoria, en conmemoración del 80.º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2025.
Foto: EFE - ALEXEY NIKOLSKIY / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI / HANDOUT
Sentado en una silla dorada en el salón verde del Gran Palacio del Kremlin, Nicolás Maduro, líder de Venezuela, se dirigió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y habló de su brillante futuro juntos.
Se verán “florecer las relaciones entre la gran Rusia, hoy potencia principal de la humanidad, y Venezuela”, proclamó Maduro en la reunión, el pasado mes de mayo.
Ocho meses después, Maduro se encuentra a unos 7500 kilómetros de distancia, en un violento y abarrotado centro de detención federal de Brooklyn, después de que se lo llevaran de...
Por Paul Sonne, Valerie Hopkins y Andrew E. Kramer | The New York Times
