Por qué Putin no ha dicho nada tras la acción de Trump en Venezuela

Para el líder ruso, cortejar al presidente Trump para conseguir una resolución favorable en Ucrania, y posiblemente más, es mucho más importante.

Paul Sonne, Valerie Hopkins y Andrew E. Kramer | The New York Times
11 de enero de 2026 - 09:51 p. m.
Fotografía cedida por la agencia de fotografía RIA Novosti que muestra al presidente ruso, Vladimir Putin, dando la bienvenida a Nicolás Maduro (centro) y Cilia Flores (izquierda), en el Kremlin antes del desfile militar del Día de la Victoria, en conmemoración del 80.º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2025.
Foto: EFE - ALEXEY NIKOLSKIY / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI / HANDOUT

Sentado en una silla dorada en el salón verde del Gran Palacio del Kremlin, Nicolás Maduro, líder de Venezuela, se dirigió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y habló de su brillante futuro juntos.

Se verán “florecer las relaciones entre la gran Rusia, hoy potencia principal de la humanidad, y Venezuela”, proclamó Maduro en la reunión, el pasado mes de mayo.

Ocho meses después, Maduro se encuentra a unos 7500 kilómetros de distancia, en un violento y abarrotado centro de detención federal de Brooklyn, después de que se lo llevaran de...

Por Paul Sonne, Valerie Hopkins y Andrew E. Kramer | The New York Times

