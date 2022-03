Por temor a Rusia, Israel restringe la venta del software Pegasus a Ucrania

Ilustración fotográfica con el sitio web del Grupo NSO de Israel que presenta el software espía Pegasus. Foto: Agencia AFP

El gobierno israelí rechazó la solicitud de Ucrania de adquirir el software Pegasus por temor a que los funcionarios rusos se enojaran por la venta de la herramienta del Grupo NSO. Esta revelación se dio a conocer luego de una investigación hecha por The Guardian y The Washington Post, en la que sale a relucir “una nueva perspectiva sobre la forma en la que la relación de Israel con Rusia ha socavado en ocasiones las capacidades ofensivas de Ucrania y ha contradicho las prioridades de Estados Unidos”, según se lee en el diario británico.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, ha criticado la postura de Israel desde que Rusia comenzó la invasión a su país. En un discurso reciente, ante los miembros de la Knesset, Parlamento israelí, dijo que Israel tendría que “dar respuestas” sobre por qué no ha dado armas a Ucrania ni ha aplicado sanciones a los rusos. En esa intervención, el mandatario cuestionó por qué el país asiático no ha proporcionado los sistemas antimisiles Cúpula de Hierro y otras armas defensivas a las fuerzas ucranianas, así como preguntó por qué el país no se ha sumado a las medidas económicas tomadas en contra del Kremlin. Y es que, según se lee en The Guardian, desde al menos 2019, los funcionarios ucranianos presionaron al país asiático para tratar de convencerlo de que licenciara la herramienta de software espía para que la usara Ucrania. Sin embargo, esos esfuerzos fueron rechazados y el Grupo NSO, que está regulado por el Ministerio de Defensa israelí, nunca pudo comercializar o vender el software al país europeo.

Un alto funcionario de inteligencia ucraniano le dijo a The Guardian que la decisión de Israel había dejado a los funcionarios ucranianos sintiéndose “confundidos”. Además, aseguró que no tenía una visibilidad total de por qué a Ucrania se le negó el acceso a la poderosa herramienta de espionaje. Fuentes cercanas al tema, de acuerdo a la información del medio británico, indicaron que “la decisión de Israel refleja una renuencia a agitar a Rusia, que tiene una estrecha relación de inteligencia con Israel. Las fuentes dijeron que Israel temía que otorgar a Ucrania la capacidad de apuntar a números de teléfonos móviles con sede en Rusia a través de Pegasus sería visto como un acto de agresión contra los servicios de inteligencia rusos”.

En The New York Times se lee que Ucrania, junto con Estonia, intentó tener acceso a Pegasus antes de que Rusia lo invadiera. De acuerdo al diario estadounidense, y teniendo de contexto Crimea y los sucesos de 2014, los funcionarios ucranianos han buscado equipos de defensa israelíes para contrarrestar la amenaza rusa, pero Israel ha impuesto un embargo casi total sobre la venta de armas, incluido Pegasus, a Ucrania.

