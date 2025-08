Prohibido grabar la guerra: Rusia detiene a jóvenes por subir un TikTok de ataque ucraniano

Rusia detiene a tres jóvenes por grabar un TikTok frente a planta atacada por Ucrania. Foto: Archivo Particular

Tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, fueron detenidos en Rusia después de grabar un video de TikTok frente a un depósito de petróleo en llamas, cerca de la ciudad turística de Sochi. El incendio fue provocado por un ataque con un dron ucraniano entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Horas después, el tribunal en la región de Krasnodar, al sur de Rusia, multó a una de las jóvenes con 30.000 rublos.

Rusia prohíbe y castiga cualquier contenido sobre la guerra, por lo que se les ha acusado “de conducta inadecuada durante el estado de emergencia”.

Un tribunal ruso multó a una joven con 30.000 rublos por grabar un video frente a un depósito de petróleo en llamas tras un ataque con dron ucraniano en Sochi.

En el video, compartido en redes sociales, aparecen dos mujeres y un hombre cantando frente al incendio, lo que fue considerado una violación de las normas durante el estado de emergencia.

Los tres jóvenes ofrecieron disculpas públicas, afirmando que no buscaron ofender a nadie y que están dispuestos a asumir las consecuencias legales.

La noticia se enmarca en un contexto donde Rusia ha sido cuestionada por su trato hacia los civiles que hablan de forma contraria al gobierno o muestran una realidad que critique al mismo.

Según Human Rights Watch, “desde su invasión a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, el desmantelamiento de las libertades cívicas por parte del gobierno ruso y el ataque constante a los derechos fundamentales han escalado dramáticamente”. Además, el informe de la organización señaló que “cientos de personas han sido detenidas o encarceladas bajo nuevas leyes represivas”.

El Tribunal de Distrito de Adler declaró a una de las jóvenes, Karina Oshchurkova, de 20 años, culpable de violar las normas durante el estado de emergencia. Según la legislación rusa, esta es una infracción administrativa que puede acarrear una multa de hasta 50.000 rublos.

“Oshchurkova declaró ante el tribunal que llevó a cabo su acto imprudente bajo la influencia del alcohol”, indicó el sistema judicial de la región de Krasnodar en Telegram.

Disculpas públicas de los jóvenes

Luego de la detención, la Policía compartió un video donde se ve a los tres jóvenes con los rostros borrosos, ofreciendo disculpas ante la cámara por haber grabado y difundido el video en redes sociales.

“Nos disculpamos sinceramente por filmar el video con un incendio como telón de fondo y publicarlo en una red social. No publicamos el vídeo con la intención de insultar u ofender a nadie. Nos comprometemos a no volver a cometer estos errores. Estamos dispuestos a ser castigados bajo la ley rusa”, dijeron los jóvenes.

