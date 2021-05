El liderazgo del presidente de Estados Unidos está siendo probado nuevamente. En medio del caos por el manejo de la crisis del coronavirus, el mandatario enfrenta manifestaciones en varias ciudades del país por racismo y abuso policial. Alternando una retórica dura con empatía, y con un ojo puesto en su base electoral, Donald Trump se muestra inseguro sobre qué tono aplicar ante las furibundas protestas contra el racismo que sacuden el país tras la muerte bajo custodia de George Floyd, un hombre negro de 46 años, que se ha convertido en símbolo de la brutalidad policial hacia los afroestadounidenses.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca desde Florida en la noche del sábado, Washington aguardaba un pronunciamiento suyo, tal vez un mensaje de unidad a un país maltrecho por los más de 100.000 muertos y los 40 millones de empleos que se cobró el coronavirus y sumido en la mayor ola de protestas civiles en décadas. Antes de que comenzara su intervención, la policía disparó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que protestaban delante de la Casa Blanca.

Pero muy propio a su estilo, el mensaje de Trump fue todo, menos conciliador: amenazó con desplegar miles de soldados armados si los gobernadores no hacen "algo" para controlar las protestas. “Estos no son actos de protesta pacífica, son actos de terrorismo doméstico” y dijo que si los gobernadores de los Estados no terminan ya con la violencia, anunció que utilizará al Ejército “para resolver el problema por ellos”.

“Tienen que arrestar a la gente y procesarlos, deben ir a la cárcel por periodos de tiempo largos”, agregó. “Lo estamos haciendo en Washington DC. Vamos a hacer algo que la gente nunca ha visto antes”. El presidente llamó “escoria” a los alborotadores y dijo que Minnesota, epicentro de las protestas se convirtió en el "hazmerreír por todo el mundo”.

El resultado de la autopsia de Floyd

Los resultados completos de la autopsia realizada por las autoridades sanitarias a George Floyd revelaron este lunes que murió por "homicidio" debido a la "compresión del cuello" cuando un policía lo inmovilizó y también mostraron que la víctima había consumido fentanilo, según el comunicado del condado de Hennepin.Floyd murió luego de que el agente Derek Chauvin le clavara la rodilla en el cuello durante casi nueve minutos, tras arrestarlo por una presunta compra de cigarrillos con un billete falso.

Ver más: George Floyd, el nuevo símbolo de la protesta en EE. UU.Su muerte, filmada con un teléfono celular, volvió a encender la ira por la muerte de afroestadounidenses a manos de la policía, y trajo a la memoria casos como los de Michael Brown en Ferguson y Eric Garner en Nueva York, que alentaron el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).Marchas pacíficas rápidamente se tornaron violentas en esa ciudad del medio oeste del país, y hubo saqueos e incendios. Luego se extendieron de costa a costa en Estados Unidos.

¿En dónde han sido las marchas?

Al menos 40 ciudades, incluidas Los Ángeles, Chicago y la capital, Washington DC, han impuesto un toque de queda pero han hecho poco para desalentar las protestas o para poner fin a los disturbios.Los gobernadores también han movilizado a miles de miembros de la Guardia Nacional, una decisión inusual que evoca los disturbios de fines de los años 60 en ciudades estadounidenses tras el asesinato del líder de los derechos civiles Martin Luther King.

Ver más: Crecen protestas en EE. UU., tras muerte de George W Floyd En algunos lugares, la policía ha disparado balas de goma y lanzado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los manifestantes, que les han arrojado proyectiles, incluidas botellas de agua y piedras. Las medidas no han detenido los extensos saqueos y el vandalismo, incluido en tiendas lujosas de Manhattan como Coach o Chanel, ni el bloqueo de calles y el incendio de vehículos policiales.

