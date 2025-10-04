Logo El Espectador
Paz en marcha: los puertos del Mediterráneo vuelven a Gaza una “lucha obrera”

Los estibadores europeos, de Italia, España y Francia, reactivan la vieja tradición internacionalista de boicotear envíos de armas. Esta vez, con Gaza en el centro y en coordinación con un movimiento estudiantil en expansión, justo cuando el acuerdo que busca frenar la guerra entra en una fase decisiva.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
04 de octubre de 2025 - 02:20 p. m.
Las protestas por el genocidio en Gaza paralizaron Italia. En Colombia también las hubo.
Las protestas por el genocidio en Gaza paralizaron Italia. En Colombia también las hubo.
Foto: EFE - DANIEL DAL ZENNARO

Era noviembre de 1973 cuando el capitán italiano Luciano Sossai zarpó desde Génova con su barco, el Australe, hacia un destino arriesgado por la época: Hai Phong, en el norte de Vietnam. Para ese momento la guerra llevaba casi una década de intervención directa de Estados Unidos, iniciada tras el controvertido incidente del golfo de Tonkín en 1964 (una excusa para escalar el conflicto que sigue sin probarse).

El objetivo de Sossai era llevar medicamentos, hornos de ladrillos y tractores para el arroz, así como escuelas desmontables para...

