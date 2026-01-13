Protestas en Irán: contra la República Islámica y el vacío del día después

Manifestantes protestan contra el régimen de Irán desde Suiza. Foto: EFE - MICHAEL BUHOLZER

Irán volvió a salir a las calles a finales de diciembre, aun sabiendo el alto precio que se paga con ello. Desde el inicio de las protestas, entre 600 y 2.000 personas han muerto y al menos 10.000 han sido arrestadas, según recuentos de organizaciones de derechos humanos. Las cifras podrían ser mucho mayores debido al apagón informativo impuesto por el Estado.

La respuesta del régimen al levantamiento ha sido inmediata y brutal, como lo ha sido en los levantamientos de los últimos 15 años: balas, detenciones masivas, ejecuciones sumarias y...