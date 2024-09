Putin en Mongolia: ¿puede ser arrestado por orden de la CPI y qué pasaría si no?

El presidente ruso, Vladimir Putin, fue recibido este martes con alfombra roja por su homólogo mongol, Ukhnaagiin Khurelsukh. Foto: EFE - VYACHESLAV PROKOFYEV /SPUTNIK/KR

El presidente ruso, Vladimir Putin, fue recibido este martes con alfombra roja por su homólogo mongol, Ukhnaagiin Khurelsukh, en Ulán Bator, en lo que se convirtió en la primera visita oficial del presidente ruso a un país miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que esta emitió una orden de arresto en su contra. Debido a la importancia de esa orden, muchos se preguntan si Putin podía ser, en efecto, arrestado.

¿Por qué viajó Putin a Mongolia?

Putin llegó la noche del lunes a la capital de Mongolia y fue recibido por Khurelsukh en la imponente plaza Gengis Kan, en una fastuosa ceremonia con participación de ambas delegaciones. El mandatario espera participar de los actos de conmemoración del 85º aniversario de la victoria de las tropas soviéticas y mongolas frente a Japón.

¿Por qué se emitió una orden de arresto contra Putin?

En marzo de 2023, la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso por haber sido partícipe en “crímenes de guerra”. El anuncio se dio a través de un comunicado de prensa en el que se afirma que tanto el jefe de Estado de Rusia, como Maria Alekseyevna Lvova-Belova son responsables de “deportación ilegal” de niños ucranianos hacia territorio controlado por el Kremlin.

Por esta razón, Putin se había abstenido de realizar algunos viajes, como el que tenía proyectado para participar de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica en agosto del año pasado, según indicó la presidencia sudafricana.

¿Pueden arrestar a Putin?

El propio tribunal con sede en La Haya, que reconoce Mongolia y del que dicho país es miembro, recordó la semana pasada que todos sus Estados integrantes tienen la “obligación” de detener a las personas buscadas.

Pero en la práctica, la CPI no dispone de una fuerza coercitiva propia, y poco puede hacer si Ulán Bator no cumple con su obligación. Rusia, a su vez, no reconoce la jurisdicción de la CPI.

Es decir, el arresto solo podría darse si las autoridades de Mongolia, un país democrático situado entre los gigantes autoritarios China y Rusia, así lo decidiera.

Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas y excandidato a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, le explicó a El País de España que “como Estado miembro, (Mongolia) tiene la obligación de ejecutar las órdenes de captura”.

Sin embargo, “el propio Estatuto de Roma dice que esta regla tiene excepciones, y el Artículo 98 indica que los estados están exentos de seguir estas direcciones si el arresto podría afectar un tratado que tenga ese país o que de esta manera se viole la inmunidad diplomática de una persona”.

Mongolia mantiene fuertes vínculos culturales con Moscú y una importante relación comercial con Pekín. Ambas potencias codician sus recursos naturales y quieren fortalecer allí su influencia. Por eso mismo, el Kremlin se mostró tranquilo y dijo la semana pasada que no estaba preocupado por una posible detención de Putin durante la visita.

“Es evidente que no había ninguna opción de detener a Putin”, declaró el analista político Bayarlkhagva Munkhnaran.

¿Qué le puede pasar a Mongolia si no arresta a Putin?

Según Castresana, más allá de la reprobación moral, Mongolia no tendría consecuencias por no arrestar a Putin. De hecho, la Unión Europea (UE) ya lamentó este martes que el gobierno de Mongolia se haya abstenido de arrestar al presidente ruso.

“La UE lamenta que Mongolia, Estado Parte en el Estatuto de Roma de la CPI, no haya cumplido sus obligaciones, en virtud del Estatuto, de ejecutar la orden de detención”, expresó en un comunicado un vocero del sistema de la UE.

Pero más allá de ese lamento, no se adoptarán medidas concretas por un incumplimiento, por una acción de la que ya se tienen muchos precedentes. De hecho, se recuerda el caso del expresidente de Sudán, Omar Hasán Ahmad al Bashir, sobre quien pesaba una orden de arresto en 2019, también emitida por la CPI. El mandatario visitó Sudáfrica, otro miembro del tribunal, y no se adoptaron medidas contra la nación africana cuando esta decidió no arrestar al mandatario.

