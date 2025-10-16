Logo El Espectador
Mundo
Más Países
¿Qué hacía el presidente de la FIFA en la Cumbre de Gaza?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se alinea cada vez más con Donald Trump, difuminando los límites entre deporte y política.

Tariq Panja | The New York Times
16 de octubre de 2025 - 05:03 p. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Donald Trump durante la cumbre en Egipto, donde el dirigente deportivo prometió apoyo para reconstruir campos en Gaza.
Foto: EFE - YOAN VALAT / POOL

Gianni Infantino, jefe del organismo rector del fútbol mundial, fue el único funcionario deportivo en la cumbre del lunes y la única autoridad sin un papel político.

En el estrado elevado de Sharm el-Sheij, Egipto, donde los líderes mundiales flanqueaban al presidente Donald Trump para celebrar el acuerdo de alto al fuego en Gaza, destacaba un hombre que no era ni jefe de gobierno ni miembro de la realeza árabe.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, organismo rector del fútbol mundial, fue el único funcionario deportivo en la cumbre del...

Por Tariq Panja | The New York Times

jomavasu(adh7f)Hace 8 segundos
Los lacayos del tirano
