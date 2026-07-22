¿Qué implica que los hutíes entren en la guerra entre Irán y Estados Unidos?

Combatientes que apoyan al gobierno yemení reconocido internacionalmente con sede en Adén se reúnen durante una vigilia a lo largo de la costa del Mar Rojo en Khokha, en Yemen. Foto: AFP - KHALED ZIAD

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Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el lunes un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita cuando se intensifica la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que amenaza la capacidad del principal exportador mundial de petróleo.

Los hutíes, apoyados por Irán, “anuncian un bloqueo marítimo contra el enemigo saudita criminal, según el principio de ‘ojo por ojo’, con efecto inmediato”, declaró su portavoz militar, Yahya Saree.

Yemen comparte frontera y litoral con Arabia Saudita, cuyo puerto del mar Rojo, Yanbu, ha sido crucial para la exportación de petróleo, como alternativa al estrecho de Ormuz.

Los hutíes, que gobiernan de facto amplias zonas de Yemen, ya han intentado cortar anteriormente el tráfico marítimo a través del mar Rojo, aprovechando el estrecho de Bab el-Mandeb, un cuello de botella en el extremo sur del país que los buques deben atravesar al viajar desde o hacia el canal de Suez y el Mediterráneo.

Los hutíes ya han atacado antes buques por esta vía, durante la guerra de Gaza, obligando a las embarcaciones a hacer desvíos alrededor de África.

El anuncio se produce tras los intercambios de disparos la semana pasada, los primeros en años, que ponen en peligro la tregua negociada en 2022, aún vigente pese a haber expirado.

Estas hostilidades se producen tras el reciente intento de aterrizaje en Saná de un avión iraní procedente de Teherán, que desafió la hegemonía saudita sobre el espacio aéreo yemení.

El bloqueo aumentaría la presión sobre la economía saudita y los mercados mundiales, al cortar al reino el acceso a sus puertos del mar Rojo, cruciales para el comercio petrolero.

Arabia Saudita condenó el lunes el anuncio de un bloqueo marítimo.

En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores de la monarquía del Golfo señaló que “expresa la más enérgica condena del Reino de Arabia Saudita a las declaraciones realizadas por el llamado portavoz militar de la milicia terrorista hutí”, y añadió que Riad “continúa apoyando al hermano pueblo yemení y a su gobierno legítimo”.

El experto en seguridad Andreas Krieg afirmó que Teherán podría pedir a los hutíes que “preparen el frente de Bab el-Mandeb y podría proporcionar el detonante estratégico, especialmente si la presión estadounidense está degradando la posición de Irán en torno a Ormuz”.

“Una crisis simultánea en Ormuz y Bab el-Mandeb generaría un impacto mucho mayor que cualquiera de los bloqueos por separado”, declaró a la AFP el académico del King’s College London.

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