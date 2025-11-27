“¿Qué queda? Nada”: así se produjo el incendio que ya cobra 65 vidas en Hong Kong

Columnas de humo se elevan tras el incendio en un complejo de edificios de Hong Kong. Foto: EFE - LEUNG MAN HEI

Los bomberos de Hong Kong buscan este jueves a más de 250 personas desaparecidas tras el enorme incendio que calcinó un complejo de rascacielos residenciales y causó al menos 65 muertos en su peor siniestro en décadas, además de 70 lesionados.

El fuego se desató la tarde del miércoles en una urbanización de ocho torres y 2.000 apartamentos. La emergencia conmocionó a la ciudad, que cuenta con algunos de los conjuntos habitacionales más densamente poblados del mundo.

Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 pisos del complejo Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de la zona norte, que estaba en reparación.

El fuego aún era visible el jueves en la tarde en algunas de las ventanas, mientras los rescatistas rociaban con mangueras los exteriores carbonizados.

Durante una conferencia de prensa, funcionarios del departamento de bomberos añadieron que los incendios en cuatro de las ocho torres de apartamentos ya fueron extinguidos y que los demás en otros tres edificios están “bajo control”. El rascacielos restante no se vio afectado.

Multitudes se reunieron en las calles cercanas y en zonas públicas para organizar la ayuda a los residentes damnificados y a los bomberos.

“Es realmente conmovedor. El espíritu de los habitantes de Hong Kong es que, cuando alguien tiene problemas, todos prestan su apoyo”, afirmó Stone Ngai, de 38 años, uno de los organizadores de un puesto improvisado.

Entretanto, las autoridades investigan la causa del fuego, incluida la presencia de los altamente inflamables andamios de bambú y mallas de plástico protectoras que envuelven estas estructuras.

El organismo anticorrupción de Hong Kong lanzó una pesquisa sobre las renovaciones en el complejo afectado. Horas antes, la policía informó de la detención de tres hombres sospechosos de haber dejado negligentemente envoltorios de espuma en el lugar.

El jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, anunció que se inspeccionarán de inmediato todas las urbanizaciones que estén siendo objeto de obras importantes.

Se cree que los materiales de construcción en los exteriores de las torres del complejo de apartamentos no cumplían con las normas de seguridad contra incendios, lo que podría haber contribuido a su rápida propagación.

La policía de Hong Kong dijo el jueves que había arrestado a dos directores de una empresa de construcción y a un consultor bajo sospecha de homicidio en relación con el incendio. Las autoridades tienen la idea de que hubo negligencia por parte de los responsables de la obra.

Los momentos de angustia en el incendio de Hong Kong

Varios residentes del complejo Wang Fuk Court dijeron que no oyeron ninguna alarma de incendio y que tuvieron que ir puerta por puerta para alertar a los vecinos del peligro.

“Tocar el timbre, llamar a las puertas, alertar a los vecinos, decirles que se marcharan (...), así fue la situación”, comentó un hombre que se identificó como Suen. “El fuego se propagó muy rápidamente”, agregó este residente.

SF Chiang, de 68 años, citada por The New York Times, mencionó que sintió algo de alivio cuando no vio a su hermano, recién jubilado, y a su sobrina, que se acaba de graduar de la universidad, en las fotos de los muertos que le mostró la policía. “Quizás simplemente se desmayaron y están esperando a que los rescaten”, agregó entre lágrimas.

Por su parte, un residente de apellido Wan, citado por Reuters, aseguró: “Compramos este edificio hace más de 20 años. Todas nuestras pertenencias estaban allí y, ahora que se ha quemado así, ¿qué queda? Nada. ¿Qué se supone que debemos hacer?”.

Un bombero de 37 años figura entre los fallecidos, luego de que fue encontrado con quemaduras en la cara media hora después de perder el contacto con sus compañeros.

En la madrugada, Lee dijo que 279 personas estaban desaparecidas, aunque los bomberos informaron más tarde que habían establecido contacto con algunas de ellas. Medios de comunicación han situado la cifra en 290 individuos de quienes no se sabe su paradero.

El incendio más mortal en Hong Kong

Durante las primeras horas de la emergencia, partes de andamios carbonizados cayeron de los bloques en llamas. Por las ventanas se veían los apartamentos engullidos por el fuego.

Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del servicio de bomberos, aseguró que la temperatura en el lugar era muy alta. “Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar a las personas que piden ayuda, pero seguimos intentándolo”, dijo el funcionario, quien declaró que el fuego probablemente se propagó de un edificio a otro debido al viento y a las cenizas.

El presidente chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias a las familias y “pidió que se haga todo lo posible para extinguir el incendio y minimizar las víctimas y las pérdidas”, informó la cadena estatal CCTV.

El jueves por la tarde, algunos de los residentes de los bloques adyacentes que fueron evacuados por precaución pudieron regresar a sus hogares.

Los incendios mortales fueron por años un problema habitual en la densamente poblada Hong Kong, especialmente en los barrios más pobres. Sin embargo, en las últimas décadas se han reforzado las medidas de seguridad y estos fuegos han disminuido en frecuencia. Con el saldo de 65 fallecidos, este incendio se convirtió en el más mortífero en Hong Kong desde 1957, cuando las llamas mataron a 59 personas en un edificio.

