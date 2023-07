¿Qué se sabe del soldado de EE. UU. que cruzó la frontera con Corea del Norte?

El Área de Seguridad Común, al norte de Seúl, es una de las zonas más vigiladas del mundo. Soldados de Corea del Norte y Corea del Sur trabajan frente a frente, supervisados por el mando de Naciones Unidas. Foto: AFP - Agencia AFP

Las autoridades de Corea del Norte detuvieron a un soldado estadounidense que cruzó la zona desmilitarizada de Corea (DMZ), frontera con Corea del Sur, sin autorización. Según un testigo, el uniformado soltó una carcajada burlona antes de empezar a correr hacia suelo norcoreano sobre las 3:27 p. m., hora local.

“Al principio pensé que era una mala broma, pero cuando no volvió, me di cuenta de que no era una broma”, dijo el testigo.

El Pentágono confirmó el incidente e identificó al soldado como Travis King, un uniformado de bajo rango, del Ejército, según CBS. Según un portavoz del Ejército de los Estados Unidos, se está trabajando con el Ejército Popular de Corea (KPA) para resolver la situación de King.

El Washington Post informó que Travis había sido castigado por mala conducta durante su servicio en Corea del Sur, por lo que estaba siendo enviado de regreso a Estados Unidos. Sin embargo, el soldado no subió a su vuelo programado y terminó en el Área de Seguridad Conjunta, el espacio de 800 metros dentro de la zona desmilitarizada donde las autoridades de Pyongyang y Seúl tienen discusiones diplomáticas.

Los departamentos de Estado y de Defensa de EE. UU. notificaron a los familiares de Travis, mientras continúan investigando de fondo la situación. Los aliados de Washington también se mostraron preocupados por la situación. No se tienen certezas sobre por qué el soldado corrió hacia Corea del Norte y si se trata de una deserción.

Desde que terminó la guerra de Corea de 1950-1953, con un armisticio y no con un tratado de paz, los dos países siguen técnicamente en conflicto, y su frontera, muy vigilada, consiste en una zona desmilitarizada. Un puñado de soldados estadounidenses ha desertado y ha huido a Corea del Sur durante este periodo, siendo el caso Charles Jenkins uno de los más populares.

Jenkins, inconforme con su asignación a Vietnam, huyó a territorio norcoreano en 1965, luego de una noche de copas. Fue capturado por Pyongyang y usado para protagonizar películas de propaganda hasta que fue repatriado por Estados Unidos luego de 39 años. En casa, enfrentó un consejo de guerra militar por su deserción.

El incidente se produjo en momentos en que las relaciones entre las dos Coreas son mínimas. La acción diplomática está en punto muerto y el líder norcoreano, Kim Jong Un, llamó a desarrollar el armamento de su país, incluyendo las armas nucleares tácticas. Poco después de informarse sobre el caso del soldado Travis, Corea del Norte disparó misiles balísticos al mar del Este, también conocido como mar de Japón.

El lanzamiento no responde al caso del soldado estadounidense, sino a las operaciones militares de Washington en la zona. Corea del Sur y Estados Unidos intensificaron la cooperación en materia de defensa organizando maniobras militares conjuntas; unos ejercicios que se volverán a realizar el próximo mes.

