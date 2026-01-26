Quién era Ran Gvili, el último rehén de Hamás cuyos restos fueron recuperados

Israelíes encienden la octava vela de Janucá en la Plaza de los Rehenes sosteniendo carteles con el rostro de Ran Gvili en Tel Aviv. Foto: AFP - ILIA YEFIMOVICH

El ejército israelí afirmó este lunes que identificó y repatrió el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén retenido en la Franja de Gaza, y el movimiento islamista Hamás declaró que se trata de una muestra de su compromiso con el cese al fuego.

Este anuncio pone fin a un largo proceso para localizar y repatriar al último de los 251 rehenes secuestrados por los milicianos de Hamás durante el ataque sin precedentes en territorio israelí, el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza.

La entrega de todos los cautivos -algunos vivos y otros muertos— era parte de los compromisos para el alto al fuego que rige entre Israel y Hamás desde el 10 de octubre, tras dos años de guerra.

Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, que estaba de baja médica el día en que Hamás lanzó el ataque.

Sin embargo, decidió salir de su casa con su arma personal, resultó herido y murió en combates con los milicianos islamistas en el kibutz de Alumim, según testimonios. Su cadáver fue llevado a Gaza. Tenía 24 años.

El ejército indicó en un comunicado este lunes que “tras el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Forense Nacional, en colaboración con la policía israelí y el rabinato militar, representantes [del ejército israelí] informaron a la familia del rehén Ran Gvili (...) que su ser querido había sido identificado formalmente y repatriado para su entierro”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que se trata de un “logro tremendo para las Fuerzas de Defensa de Israel, para el Estado de Israel y también para los ciudadanos de Israel”.

“Prometimos, y yo prometí, traer a todos de vuelta. Los hemos traído a todos de vuelta”, declaró a los periodistas en el Parlamento.

“Rani, héroe de Israel, fue el primero en entrar y el último en salir. Ahora regresa a casa”, prosiguió Netanyahu, utilizando la misma fórmula que la madre del rehén, Talik Gvili.

El Foro de Familias de Rehenes celebró el regreso del “último rehén (...) el primero en partir, el último en regresar”.

Hazem Qasem, portavoz del movimiento islamista palestino, afirmó que el regreso a Israel de los restos de Gvili, confirma “el compromiso de Hamás con todos los requisitos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, incluido el proceso de intercambio de prisioneros y su cierre completo”.

La guerra entre Israel y Hamás ha dejado al menos 71.657 muertos en Gaza, según datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás, que son considerados fiables por la ONU.

El ataque de Hamás en el sur de Israel, dejó 1.221 muertos, según un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

“Reapertura limitada” del paso de Rafah

Antes de la noticia de la repatriación de Gvili, Israel anunció la “reapertura limitada” del paso fronterizo de Rafah, que comunica el sur de Gaza con Egipto y que también era parte de los puntos del acuerdo de cese el fuego.

“Como parte del plan de 20 puntos del presidente (estadounidense, Donald) Trump, Israel ha aceptado una reapertura limitada del cruce de Rafah solo para el paso de peatones, sujeta a un mecanismo de inspección israelí completo”, informó la oficina de Netanyahu, en la red social X.

El anuncio de que tropas israelíes estaban buscando el cadáver de Gvili en un cementerio en Gaza, se produjo después de que los israelíes publicaran reportes el domingo de que los emisarios los emisarios de Trump, Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner y, instaron a Netanyahu en una reunión en Jerusalén a reabrir Rafah sin esperar la restitución de los restos.

El paso fronterizo de Rafah es un punto de entrada esencial de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Naciones Unidas y organizaciones humanitarias llevan tiempo reclamando su reapertura.

La familia de Gvili había expresado una fuerte oposición a lanzar la segunda fase del plan, que incluye reabrir el paso de Rafah, antes de recibir los restos.

La segunda fase contempla el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí, que aún controla aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza, y el despliegue de una fuerza internacional.

