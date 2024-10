¿Quiénes son Nihon Hidankyo? Los ganadores del Nobel de Paz 2024

Una fotografía fechada en septiembre de 1945 de los restos del Edificio de Promoción Industrial de la Prefectura después del bombardeo nuclear de Hiroshima, Japón. Foto: AFP - -

En 2025 se cumplirán 80 años del bombardeo catastrófico de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki, en Japón, que marcó un hito en el uso de armas nucleares en conflictos bélicos en el mundo. Después de 11 años (1956) de haber ocurrido los hechos, los sobrevivientes japoneses de este ataque y los sobrevivientes de los ensayos nucleares por todo el océano Pacífico decidieron crear la Confederación Japonesa de Organizaciones de Afectados por las Bombas A y H, nombre resumido en japonés a Nihon Hidankyo.

Desde entonces, la organización ha sido un actor clave en la promoción del desuso de las armas nucleares en conflictos bélicos en todo el mundo, algo que no ocurre precisamente desde que Estados Unidos bombardeó por tres días las localidades japonesas en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

Hidankyo recoge los testimonios de los “hibakusha”, que traduce en persona bombardeada, promoviendo sus historias para destacar lo impactantes que pueden ser las consecuencias del uso de armas nucleares contra la población civil.

“Después de que mi hermano murió, busqué a sus hijos hasta finales de agosto, pero no pude encontrarlos. Así que volvimos a la casa de los padres de mi marido en Tsuda. Después de eso, mi marido estuvo enfermo en cama durante 5 años, luego murió. Y todavía no tengo idea de dónde están los hijos de mi hermano hoy. ¿Cuántas veces lloré por las personas muertas en esos siete famosos ríos? El fósforo ardía por todas partes por la noche. Eso me hizo pensar en todos los cadáveres por todas partes. Sentí tanta pena por no poder ayudar a las personas, porque no había medicamentos. En 3 o 4 días, tenían gusanos reproduciéndose en sus cuerpos. ¡¡Ya no puedo aceptar ninguna guerra!!”, relata uno de los testimonios de una mujer de 34 años.

Desde entonces, la organización ha promovido el mensaje que dejó su copresidente, Toshiyuki Mimaki, en la ceremonia de aceptación del premio: las armas nucleares no traerán la paz al mundo.

“Se ha dicho que gracias a las armas nucleares, el mundo mantiene la paz. Pero las armas nucleares pueden ser utilizadas por terroristas. Por ejemplo, si Rusia las usa contra Ucrania, o Israel contra Gaza, la cosa no terminará ahí. Los políticos deberían saber esas cosas”, afirmó Mimaki. “Se ha dicho que gracias a las armas nucleares, el mundo mantiene la paz. Pero las armas nucleares pueden ser utilizadas por terroristas. Por ejemplo, si Rusia las usa contra Ucrania, o Israel contra Gaza, la cosa no terminará ahí. Los políticos deberían saber esas cosas”, dijo.

El Buró internacional de paz, organización que dispone la logística del premio, ya había nominado tres veces a la organización para el galardón: 1985, 1994 y 2015.

En el comunicado que anuncia el ganador, el comité afirmó que “un día, los hibakusha ya no estarán entre nosotros como testigos de la historia. Pero con una fuerte cultura del recuerdo y un compromiso constante, las nuevas generaciones en Japón están transmitiendo la experiencia y el mensaje de los testigos. Están inspirando y educando a personas de todo el mundo”.

También señalaron con preocupación que en pleno 2024, con conflictos en Oriente Medio y Ucrania, se esté “sometiendo a presión” el veto a las armas nucleares impuesto hace 80 años después de los trágicos sucesos que dieron sentido a la causa de Nihon Hidankyo.

