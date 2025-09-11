Rebeldía en Asia: un espejo de tensiones globales

Humo y llamas salen del palacio Singha Durbar, sede de edificios gubernamentales y del Parlamento, después de que manifestantes irrumpieran en el lugar durante violentas protestas en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025.
Foto: EFE - NARENDRA SHRESTHA
El fuego que salía del Parlamento de Nepal, en su capital Katmandú, representó la desesperación y frustración de cientos de jóvenes nepaleses que se manifestaron el martes 9 de septiembre contra la corrupción y represión del gobierno del ex primer ministro K.P. Sharma Oli.
Las manifestaciones, que iniciaron como una reunión pacífica de jóvenes, terminaron con 19 personas muertas y más de 400 heridas. También provocaron además la renuncia del primer ministro y se reportaron actos como incendios en edificios gubernamentales y viviendas de...
Por Laura Henao Arévalo
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más