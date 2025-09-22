Reconocimiento de Palestina: simbolismo vs. realidad jurídica

Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el norte de Gaza, visto desde el lado israelí de la frontera, en el sur de Israel, el 17 de septiembre de 2025. Foto: EFE - ABIR SULTAN

En Gaza, las personas no duermen por el miedo a las bombas que envía Israel. Las ofensivas de este país hacia Palestina han destruido la mayoría de las viviendas e infraestructuras clave de la ciudad, como los hospitales, que cada vez cuentan con menos capacidad y recursos para atender a la población herida.

Según Tareq Aby Azzoum, periodista en Gaza para Al Jazeera, Israel sigue utilizando drones para advertir a los civiles que huyan hacia el sur de Gaza, un espacio ya muy saturado por las familias desplazadas.

“La mayoría de los palestinos en...