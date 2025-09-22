No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Reconocimiento de Palestina: simbolismo vs. realidad jurídica

Mientras crece el apoyo internacional hacia Palestina, Gaza enfrenta bombardeos, hospitales colapsados y miles de desplazados sin refugio.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
22 de septiembre de 2025 - 02:08 p. m.
Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el norte de Gaza, visto desde el lado israelí de la frontera, en el sur de Israel, el 17 de septiembre de 2025.
Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el norte de Gaza, visto desde el lado israelí de la frontera, en el sur de Israel, el 17 de septiembre de 2025.
Foto: EFE - ABIR SULTAN

En Gaza, las personas no duermen por el miedo a las bombas que envía Israel. Las ofensivas de este país hacia Palestina han destruido la mayoría de las viviendas e infraestructuras clave de la ciudad, como los hospitales, que cada vez cuentan con menos capacidad y recursos para atender a la población herida.

Según Tareq Aby Azzoum, periodista en Gaza para Al Jazeera, Israel sigue utilizando drones para advertir a los civiles que huyan hacia el sur de Gaza, un espacio ya muy saturado por las familias desplazadas.

Vínculos relacionados

Con Trump, la derecha europea reivindica a Charlie Kirk como uno de los suyos
La censura en la era Trump: la libertad pierde la batalla contra el dinero en EE. UU.
Tres aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo de Estonia: “Es una provocación”

“La mayoría de los palestinos en...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

Más Países

Israel

Palestina

Gaza

ONU

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar