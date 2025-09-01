Renuncias exponen la fractura de la prensa frente a Gaza y desafían a los medios

Unos 247 reporteros y fotorreporteros han muerto en Gaza, según la ONU. Foto: AFP - -

El punto de quiebre para Valerie Zink, fotorreportera canadiense de la agencia Reuters, llegó tras las muertes de Anas al Sharif, periodista emblemático de la cadena Al Jazeera en Gaza, y Hussam al-Masri, otro colega. Un bombardeo directo de Israel mató al primero y a todo su equipo el 10 de agosto. Él estuvo, como informaron compañeros en la zona, hasta el último minuto narrando el dolor de su gente. Dos semanas después, otro bombardeo israelí contra un hospital también mató a Al-Masri.

Para muchas personas del gremio, la muerte de al Sharif...