Renuncias exponen la fractura de la prensa frente a Gaza y desafían a los medios

Las dimisiones en Reuters, BBC y el “NYT”, por nombrar algunos, muestran la fractura del periodismo global ante Gaza y el reto de informar con ética en guerra. No hay soluciones fáciles, pero un primer paso es garantizar la entrada de reporteros.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
01 de septiembre de 2025 - 01:20 p. m.
Unos 247 reporteros y fotorreporteros han muerto en Gaza, según la ONU.
Unos 247 reporteros y fotorreporteros han muerto en Gaza, según la ONU.
Foto: AFP - -

El punto de quiebre para Valerie Zink, fotorreportera canadiense de la agencia Reuters, llegó tras las muertes de Anas al Sharif, periodista emblemático de la cadena Al Jazeera en Gaza, y Hussam al-Masri, otro colega. Un bombardeo directo de Israel mató al primero y a todo su equipo el 10 de agosto. Él estuvo, como informaron compañeros en la zona, hasta el último minuto narrando el dolor de su gente. Dos semanas después, otro bombardeo israelí contra un hospital también mató a Al-Masri.

Para muchas personas del gremio, la muerte de al Sharif...

ELIZABETH MORALES(23598)Hace 14 minutos
No he visto ningún reportaje sobre el "Global Sumud Flotilla", ¿ guardan también ustedes, información sobre Gaza?
