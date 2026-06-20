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República Democrática del Congo juega contra Colombia: datos claves del país

Ubicada en el centro de África, la República Democrática del Congo es el segundo país más grande en área de todo el continente.

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Redacción Mundo
20 de junio de 2026 - 11:10 p. m.
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Por Redacción Mundo

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