Regresar a Gaza: miles de personas comienzan el retorno a sus hogares

Miles de palestinos comenzaron el retorno a sus casas en Gaza. Este 10 de octubre la carretera costeras de Al-Rashid se vio invadida por grupos de gazatíes retornando a su ciudad. EFE/EPA/HAITHAM IMAD Foto: EFE - HAITHAM IMAD

Según el portavoz del Ejército de Israel, tras la retirada de las tropas israelíes de áreas urbanas de Gaza hacia la denominada línea amarilla, gazatíes a los que la guerra obligó a dejar sus casas comenzaron el retorno a sus hogares.

En las próximas 72 horas, Israel y Gaza se preparan para dar cumplimiento a dos de los puntos clave de la primera fase del plan de paz para Gaza, propuesto por Donald Trump. El lunes Donald Trump llegará a Israel y se espera que en ese mismo día se dé la liberación a los rehenes israelíes en manos de Hamás, así como la salida de 250 presos palestinos y 1.700 arrestados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

Los gazatíes se encuentran con mucha expectativa por las próximas 72 horas, claves para ver si el acuerdo se está cumpliendo como se acordó en Egipto. Hay alegría por poder volver, aunque muchos viven con ansiedad y temor porque sus hogares están destruidos. Esperan garantías de seguridad y acceso a servicios sanitarios y ayuda humanitaria.

Reporta la prensa europea que el principal retorno se está haciendo por el corredor de Netzarim, una vía que separaba el norte del sur de Gaza y que juega un rol clave en el regreso de los desplazados. Israel, según agencias de prensa, completó su retirada de esta zona militarizada, lo que permite que los desplazados crucen hacia el norte.

