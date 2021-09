Rikers, Alcatraz y otras de las prisiones más salvajes y tenebrosas del mundo

A propósito de la crisis carcelaria que ha atravesado Ecuador este año, hacemos un recorrido por algunas de las prisiones que han sido calificadas como las “más peligrosas y salvajes del mundo”.

Antes de ir con el listado, ¿qué está pasando en Ecuador?

⛓️Por lo menos 30 reclusos han muerto y otros 47 han resultado heridos tras el amotinamiento registrado el martes en la prisión Guayas 1, un complejo penitenciario de Guayaquil (Ecuador).

⛓️Seis de los reclusos fueron decapitados y otros han muerto a tiros. También se informó que algunos presos arrojaron granadas durante el motín y que se necesitaron al menos 400 policías para recuperar el control de la prisión.

⛓️La revuelta del martes tiene sus orígenes en las disputas entre bandas criminales asociadas con el narcotráfico y los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, pero la raíz del problema es que Ecuador no cuenta con personal suficiente para sus 65 prisiones. La crisis se extiende por todo el país y no es de ahora. Desde hace una década, los centros penitenciarios enfrentan grandes dificultades.

⛓️En lo que va del año, más de 150 personas han muerto por la violencia carcelaria en Ecuador. Solo el 23 de febrero, amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles de Ecuador dejaron al menos 79 reclusos muertos, el cual es el incidente más sangriento en lo que va del año.

Para el listado tomamos en consideración Las cárceles más peligrosas del mundo, una serie dirigida por el periodista investigativo Raphael Rowe que reúne testimonios de los centros penitenciarios con más problemas en el mundo, y otros reportajes sobre la crisis carcelaria en el mundo.

La Isla de Pyatak, también conocida como “El Alcatraz ruso”

La Institución Federal Gubernamental (FKU) de la Colonia Penitenciaria IK-6 es una de las prisiones más temidas en Rusia. Lleva funcionando más de 230 años y se ubica en una región aislada de Siberia. A través de sus ventanas no se puede observar nada, solo el Lago Blanco que parece interminable y que rodea la prisión. Se le conoció durante un tiempo como el “Delfín negro” debido a una estatua informal que levantaron algunos presos. Los reclusos no pueden ver los pasillos, pues les son vendados sus ojos. Hay tortura mental y confinamientos de 22 horas al día. Solo se permiten dos visitas al año. Acá no hay cafeterías: las personas son alimentadas a través de las ventanillas de sus celdas. Se considera que nadie puede escapar de acá y que es la pesadilla de todos los criminales.

Tacumbú, la prisión superpoblada de Paraguay

Tacumbú reúne a de 3.000 a 4.000 reos, lo que la convierte en una de las cárceles más pobladas del mundo. Por esa razón, centenares duermen a la intemperie. Las muertes violentas son comunes. Acá también se puede notar una gran diferencia de clases. Los pobres buscan comida en la basura para sobrevivir, los ricos llegan a manejar carteles enteros desde sus celdas de lujo. Los pasillos convierten a estas personas en criminales feroces.

Maseru, donde los violadores de Lesoto pasan su condena

A la prisión de Maseru llegan criminales de todo Lesoto. El nivel de pobreza en este lugar es altísimo. Hay escombros y ladrillos amontonados por todas partes. Casi la mitad de los reclusos cumple condena por violación. Al interior, las agresiones sexuales continúan y la violencia de pandillas es común.

Diyarbakir, la “cloaca” de Turquía

Diyarbakir es una prisión conocida por la película El expreso de medianoche, en donde quedó retratado el horror que se vive en este lugar. Los reclusos caminan por los pasillos inundados de aguas residuales, por lo que se vive como si esta fuera una especie de “cloaca” a donde van a parar los criminales turcos. Dentro de las instalaciones hay torturas que no han sido investigadas, según Amnistía Internacional. Pero lo más particular de esta prisión es la presencia de niños. Varios han muerto allí mientras esperan que se cumpla su condena. Se cree que hay más 3.000 menores de edad que están en prisiones turcas, pero Diyarbakir es la peor pesadilla para cualquiera de ellos, pues tienen que juntarse con los criminales más peligrosos del país.

Rikers, la isla del horror en Nueva York

Fundada en 1932 como un centro de “detención temporal”, la cárcel Rikers en el estado de Nueva York tiene un olor particular a queroseno. Los defensores de derechos civiles la han catalogado como una de las más peligrosas del mundo por las peleas en su interior. El 40 % de los prisioneros sufren de problemas mentales, por lo que se considera a este espacio como un “acelerador de la miseria humana”. Los problemas se agravaron con la pandemia con el aumento de muertes de presos bajo custodia. En febrero de 2021, los legisladores del estado recomendaron su cierre, pero este proceso no ha comenzado todavía.

Alcatraz y San Quintín, las prisiones “populares” de California

Sus nombres bien son conocidos. El cine se ha encargado de retratarlas, pero se ha quedado corto en documentar sus problemas. Quienes intentan escapar de Alcatraz terminaron ahogándose en las aguas heladas de la Bahía de San Francisco. En San Quintín, donde pasaron sus condenas asesinos en serie como Charles Manson, el hacinamiento es el mayor problema. Eso llevó a que se convirtiera en uno de los mayores focos de contagio de casos de Covid-19 en todo el país.

