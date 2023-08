Rodolfo Sancho pide “máximo respeto” para su hijo por asesinato de colombiano

El chef Daniel Sancho Bronchalo se encuentra bajo custodia policial en Tailandia. Foto: EFE

En un comunicado, el actor español Rodolfo Sancho pidió “máximo respeto” para su hijo, el chef Daniel Sancho Bronchalo, quien se encuentra custodiado en Tailandia tras declararse culpable de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga.

Sancho también pidió respeto para su familia “en estos momentos delicados y de máxima confusión” y a los medios de comunicación “que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado”.

📌Le puede interesar: Médico colombiano fue asesinado en Tailandia: homicida sería un chef español

Aunque todavía no se han presentado cargos formales contra Sancho Bronchalo, se encuentra en custodia policial en su habitación de hotel en la isla de Koh Pha Ngan desde el viernes. El sábado fue cuando se declaró culpable de asesinar y desmembrar a Edwin Arrieta.

En el comunicado, Rodolfo Sáncho también pidió evitar que se lancen informaciones “que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso”.

📰 También recomendamos: “Yo era el rehén”: español acusado de asesinar a cirujano colombiano en Tailandia)

En una declaración para la Agencia EFE esta mañana, Sancho Bronchalo afirmó que es culpable, “pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”. Según la Agencia, mañana pasará a disposición judicial en la isla de Koh Samui.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.