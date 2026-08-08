“Sesgo ideológico”: críticas al reconocimiento de Colombia a Marruecos por Sáhara Occidental

Refugiados saharauis asisten al desfile militar en Aousserd, en Tinduf, al suroeste de Argel. Foto: EFE - MOHAMED MESSARA

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Después de que la administración de Abelardo de la Espriella reconociera, como una de sus primeras medidas en política exterior, la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, desde África los movimientos por la liberación de este territorio expresaron su descontento por una decisión que tildan de “profundo sesgo ideológico”.

El Frente Polisario, movimiento de liberación saharaui que reclama la soberanía del Sáhara Occidental, expresó a través de un comunicado su preocupación por la decisión de De la Espriella, tomada desde Cali, asegurando que “el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Su estatuto definitivo solo puede determinarse mediante el ejercicio libre y genuino del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia”.

Recuerdan el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1975 por el cual se desconoce cualquier autoridad de Marruecos sobre los territorios. Aseveran que, con la decisión del gobierno de De la Espriella, se legitima una situación derivada de una ocupación militar.

Desde la retirada de España de estos territorios existe una disputa entre los pueblos saharauis y Marruecos en la que también participó por un periodo de tiempo Mauritania. Entre 1975 y 1991 se conoció a este conflicto como la Guerra del Sáhara Occidental.

La primera vez que Colombia reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática fue durante la presidencia de Belisario Betancour, que a su vez fue suspendida por Andrés Pastrana en 2001. Gustavo Petro restableció relaciones con estos pueblos en 2022.

El Frente Polisario, que rechaza y condena la decisión, alerta al gobierno de De la Espriella que esto “restringe el papel internacional de Colombia como actor relevante en la búsqueda de la paz, la cooperación entre los pueblos y el fortalecimiento del sistema internacional basado en derecho. La decisión, es tanto más lamentable, por cuanto se inscribe en el marco de la anunciada suspensión de relaciones diplomáticas con destacados países de América Latina y al cierre de embajadas, en importantes capitales africanas”.

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