Si el programa nuclear de Irán había sido diezmado, ¿por qué Israel y EE. UU. atacaron?

Una imagen satelital facilitada por Maxar Technologies muestra un primer plano de los agujeros y cráteres en una cresta en la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo tras los ataques aéreos estadounidenses, en Irán, el 22 de junio de 2025. Foto: EFE - MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

La guerra se ha desatado en Medio Oriente. No podríamos llamarlo de otra forma luego de que una operación entre Estados Unidos e Israel matara al líder de un país, Irán, el fin de semana, y de que la República Islámica respondiera con ataques en distintos sitios del golfo. Según las autoridades persas, el objetivo no son sus vecinos, sino las bases que Estados Unidos tiene allí.

