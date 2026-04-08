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Sin líneas rojas: Irán, Israel y EE. UU. empujan a Oriente Medio al borde del abismo

La ofensiva contra territorio iraní y la respuesta de Teherán contra sus vecinos han superado los límites, al punto de que las fuerzas estadounidenses, israelíes e iraníes posiblemente han cometido crímenes de guerra. A pocas horas de cumplirse el plazo que Trump dio para el martes, el mandatario republicano aplazó su amenaza tras la mediación de Pakistán.

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Redacción Mundo
08 de abril de 2026 - 01:00 a. m.
El humo se eleva tras los ataques a Teherán, capital iraní, en medio del aumento de las tensiones en la región de Oriente Medio.
El humo se eleva tras los ataques a Teherán, capital iraní, en medio del aumento de las tensiones en la región de Oriente Medio.
Foto: AFP - ATTA KENARE

Ya lo han dicho desde hace días: en la guerra que se vive en Oriente Medio se han cruzado varias líneas rojas. Lo han hecho todos los involucrados: Estados Unidos, Israel e Irán. Ahora, frente al ultimátum que dio el mandatario de la Casa Blanca, el cual aplazó por dos semanas tras el trabajo de Pakistán como mediador, el mundo está ante tres opciones: la inacción, la negociación o la continuidad de una ofensiva que, según él, puede ser total. Donald Trump no solo ha sido recriminado por congresistas al decir que “toda una civilización puede...

Por Redacción Mundo

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